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Μετ&#039; εμποδίων η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων - Τι λένε οι ασθενείς
Υγεία
19:10 - 17 Ιουλ 2025

Μετ' εμποδίων η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων - Τι λένε οι ασθενείς

Reporter.gr Newsroom
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Με προβλήματα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα κατ’ οίκο διανομής φαρμάκων σε ασθενείς με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ανακοίνωσε ότι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων από ασθενείς από διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες για δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του νέου συστήματος δωρεάν κατ’ οίκον αποστολής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, που αφορούν ιδίως καθυστερήσεις στην παραλαβή της αγωγής τους ή δυσκολία στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ή την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Περισσότεροι από 60.000 ασθενείς με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις έχουν αναφέρει προβλήματα εξαιτίας δυσλειτουργιών στο πρόγραμμα κατ’ οίκο διανομής, που ξεκίνησε αρχές του Ιουνίου.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δηλώνει βέβαια ότι στηρίζει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η οποία όμως ξεκίνησε χωρίς να έχει γίνει η κατάλληλο προετοιμασία. Σε κάθε περίπτωση όταν το σύστημα οργανωθεί θα διευκολύνει τη ζωή χιλιάδων χρονίως πασχόντων, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και ενισχύοντας την πρόσβαση στη θεραπεία με αξιοπρέπεια.

Η Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Κουτσογιάννη, ανέδειξε τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην πρόσβαση στα φάρμακα υψηλού κόστους.

Η ίδια, ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα επί 25 χρόνια, τόνισε πως οι φαρμακοθεραπείες αυτές αφορούν σοβαρές παθήσεις και δεν πρέπει να συνοδεύονται από ταλαιπωρία. Χαιρέτισε την έναρξη της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων, που εφαρμόζεται από τις 16 Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε πως η υλοποίηση παραμένει προβληματική: «Υπάρχουν αστοχίες – τα φάρμακα απαιτούν σταθερή θερμοκρασία και ασφάλεια στη μεταφορά».

Η Ένωση Ασθενών έχει προτείνει ένα ενιαίο δίκτυο διάθεσης που να περιλαμβάνει:

  • φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,
  • νοσοκομειακά φαρμακεία,
  • φαρμακεία της κοινότητας,
  • και φυσικά κατ’ οίκον διανομή, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ασθενείς.

«Οι αποφάσεις αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Ζητάμε διάλογο, να είμαστε μέρος της λύσης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι το μέτρο της κατ’ οίκον διανομής πρέπει να επιβιώσει – ειδικά για τους πολίτες που δεν μπορούν ούτε στο φαρμακείο της γειτονιάς να μεταβούν.

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