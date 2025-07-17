Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Νομίζουν ότι είμαστε σε συνέδρια νεολαίας του ’90 - Δεν παίζουμε τζόγο με την εξουσία

Σε σφοδρή τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με «μικροκομματική λογική» και «διαπραγματεύσεις νεολαιών της δεκαετίας του ’90».

Όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «η θέση για εξεταστική ή προανακριτική δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και επέκρινε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συνδέσει την ψήφιση της εξεταστικής με την αποδοχή της προανακριτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι deal».

Σύμφωνα με τον Μαρινάκη, η Νέα Δημοκρατία προτείνει την εξέταση από το 1998 έως σήμερα, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα της δραστηριότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ – συμπεριλαμβανομένων παθογενειών και ευθυνών όλων των κυβερνήσεων, «ακόμα και των δικών μας» . Τόνισε ότι με βάση τα στοιχεία ύψους 2,7 δισ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί σε 30 χρόνια, προκύπτει η ανάγκη πλήρους και ουσιαστικής διερεύνησης

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Μαρινάκης έχουν ως εξής:

«Νομίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είμαστε σε συνέδρια νεολαιών της δεκαετίας του ’90, όπου γίνονταν διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση των Οργάνων. Είναι σοβαρό ζήτημα η «πληγή» των αγροτικών επιδοτήσεων, κρατάει πολλά χρόνια. Και η θέση των κομμάτων, η στάση των κομμάτων γύρω από μια εξεταστική, μία προανακριτική, δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν είναι deal. Με αυτό το οποίο εξέφρασε ο κ. Τσουκαλάς και στην πραγματικότητα είναι θέση Ανδρουλάκη, γιατί το είπε μετά από λίγο και ο κύριος Ανδρουλάκης και στη συνέντευξή του το είπε χθες το βράδυ, αποδεικνύει κάτι το οποίο, νομίζω, δείχνει ξεκάθαρα στον κόσμο πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ: μικρο-πολιτικά και αντιπολιτευτικά. Ή είσαι υπέρ ή είσαι κατά της εξεταστικής, αντίστοιχα και της προανακριτικής. Δεν αλλάζει η στάση σου με βάση το τί θα ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, το κυβερνών εν προκειμένω, για τη δική σου πρόταση. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία ψήφιζε υπέρ της προανακριτικής, θα ήταν καλή η εξεταστική; Θα έπρεπε να φωτιστούν όλες αυτές οι πτυχές; Ενώ αν δεν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι κακή η εξεταστική; Ή τη θεωρείς σωστή κίνηση ή τη θεωρείς λάθος κίνηση. Εμείς θεωρούμε επιβεβλημένη κίνηση την εξεταστική, ελπίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα λειτουργήσει σωστά. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να δούμε κάποια ζητήματα, τα οποία κρατάνε πολλά χρόνια και αν δεν τα δούμε, δεν θα λυθεί τίποτα γύρω από αυτό το ζήτημα και θεωρούμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία, ποινικά στοιχεία, που να οδηγούν σε προανακριτική.

Άρα λέμε ναι στο ένα που το προτείνουμε, πρώτοι κιόλας και όχι στο άλλο. Δεν ερχόμαστε να «ντιλάρουμε». Όποιος έρχεται να «ντιλάρει» δεν πιστεύει σε κάτι και εξαρτάται η στάση του από το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να λέγονται από κόμματα, τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο έστω ότι γίνεται κάτι και έρχεται στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, κυβερνά τον τόπο. Θα λέει «για να το κάνω αυτό, θέλω να μου κάνετε κάτι άλλο για να κάνω το τρίτο, πρέπει να μου κάνετε το πέμπτο» και θα γίνεται αυτή η δουλειά κάθε μέρα για τις τύχες των Ελλήνων πολιτών. Αυτό παραπέμπει σε τζόγο. Δεν είναι τζόγος η άσκηση εξουσίας. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει έρθει να μας πει: «για να ψηφίσω το ένα, θέλω να μου ψηφίσετε το άλλο». Ας σοβαρευτούν στο ΠΑΣΟΚ. Ας απαντήσουν γιατί δεν θέλουν να γίνει εξεταστική και να έρθουν να κάνουμε επιτέλους μία σοβαρή εξεταστική. Γιατί δεν θέλουν; Δεν θέλουν να δούμε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης; Σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουν να δούμε, συνολικά, τα ζητήματα της τεχνικής λύσης; Να δούμε όλες αυτές οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, έκαναν διαχειριστικούς ελέγχους; Να δούμε και τα δικά μας χρόνια, να δούμε και τα δικά μας προβλήματα και τις δικές μας παθογένειες και αν από αυτά προκύψουν σοβαρές ευθύνες να έρθουμε να το συζητήσουμε τότε. Γιατί να μην τα δούμε όλα; Στα όλα είναι και τα δικά μας, το λέμε, ξεκάθαρα, αυτοκριτικά. Δεν είναι μια κίνηση ούτε πυροτέχνημα ούτε εντυπωσιασμού. Είναι μια κίνηση και με δικά μας, με στοιχεία έντονης αυτοκριτικής και για τα δικά μας χρόνια. Αλλά γιατί, τί φοβάται το ΠΑΣΟΚ; Ας έρθει να κάνουμε εξεταστική και μετά εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς, λοιπόν, «ναι» λέμε στην εξεταστική που την προτείνουμε και σε τίποτα άλλο. Για να είμαστε καθαροί. Ούτε μπαίνουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε είναι τραπέζι τζόγου όλο αυτό το σοβαρό ζήτημα».