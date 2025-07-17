Attica Group: Ναύλωσε το επιβατηγό πλοίο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ για 5 χρόνια 

Η «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι υπεγράφη συμφωνία για την γυμνή ναύλωση του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Χ) πλοίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (EL. VENIZELOS), πλοιοκτησίας θυγατρικής της Εταιρίας.

Η διάρκεια της ναύλωσης ορίσθηκε σε πέντε έτη, με συμβατική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας να εξαγοράσει το πλοίο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ναύλωσης. Η αποαναγνώριση του παγίου λόγω της συμφωνίας δεν έχει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.