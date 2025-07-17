ΗΠΑ: Ανάκαμψη στην κατασκευαστική εμπιστοσύνη μετά από τρία χρόνια χαμηλών επιπέδων

Οριακή βελτίωση παρουσίασε η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο, καταγράφοντας μικρή ανάκαμψη από τα χαμηλότερα επίπεδα τριών ετών που είχαν σημειωθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης του Εθνικού Συνδέσμου Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 33 μονάδες. Αν και η άνοδος αυτή ήταν αναμενόμενη και σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το επίπεδο εξακολουθεί να κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022.

Την ίδια στιγμή, το 38% των κατασκευαστών ανέφεραν πως μείωσαν τις τιμές των κατοικιών τον Ιούλιο, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τότε που η NAHB ξεκίνησε να παρακολουθεί αυτόν τον δείκτη σε μηνιαία βάση.