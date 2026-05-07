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Χανταϊός: «Αγώνας δρόμου» στην Ευρώπη για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβατών
Ειδήσεις
13:19 - 07 Μάι 2026

Χανταϊός: «Αγώνας δρόμου» στην Ευρώπη για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβατών

Reporter.gr Newsroom
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Χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο κινητοποιήθηκαν την Πέμπτη (7/5) προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εκδηλώθηκε επιδημία χανταϊού, πριν αυτό αποκλειστεί ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Σύμφωνα με το Reuters, τρεις άνθρωποι -ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος- έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα της νόσου στο πλοίο MV Hondius.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οκτώ ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και ένας Ελβετός πολίτης, θεωρείται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 40 επιβάτες είχαν αποβιβαστεί στο νησί Αγία Ελένη, όπου το πλοίο είχε πραγματοποιήσει στάση καθ’ οδόν προς το Πράσινο Ακρωτήριο, πριν γίνει γνωστή η επιδημία.

Ιχνηλάτηση επαφών

Όπως επισημαίνεται, οι αρχές εξακολουθούν να αγνοούν την τοποθεσία πολλών από αυτούς τους επιβάτες. Μεταξύ όσων αποβιβάστηκαν ήταν και η σύζυγος του Ολλανδού που πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η ίδια αρρώστησε επίσης και πέθανε προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από πτήση στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTL, αεροσυνοδός της KLM που είχε έρθει σε επαφή μαζί της εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ, αφού παρουσίασε πιθανά συμπτώματα της λοίμωξης.

Το ολλανδικό υπουργείο Υγείας δεν αναφέρθηκε στην επαγγελματική ιδιότητα της γυναίκας ούτε στα άτομα με τα οποία ενδέχεται να ήρθε σε επαφή, επιβεβαίωσε όμως ότι μια Ολλανδή νοσηλεύεται και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει μολυνθεί από τον ιό.

Εκπρόσωπος της KLM δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να σχολιάσει «μεμονωμένες περιπτώσεις» για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η μετάδοση απαιτεί πολύ στενή επαφή

Το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στα θύματα επιβεβαιώθηκε ότι είναι το λεγόμενο «στέλεχος των Άνδεων», το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω πολύ στενής επαφής.

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του ΕΟΔΥ, τη συγκεκριμένη πληροφορία είχε επιβεβαιώσει χθες μέσω τηλεοπτικής του παρέμβασης και ο κ. Βασιλακόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί πολύ στενή επαφή, ωστόσο η επιδημία έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CDC) ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε σχέση με Αμερικανούς ταξιδιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει σε επαφή με άτομο που νόσησε, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να παρουσιάζει συμπτώματα.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε παγίδευση και ανάλυση τρωκτικών στην πόλη Ουσουάια, στη νότια Αργεντινή, από όπου ξεκίνησε το κρουαζιερόπλοιο.

Το πλοίο κατευθύνεται προς την Ισπανία

Το MV Hondius, με σχεδόν 150 άτομα επιβαίνοντες, απέπλευσε αργά το βράδυ της Τετάρτης με προορισμό την Ισπανία και αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, την Κυριακή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το ECDC, μέλη του οποίου συμμετέχουν στην ιατρική ομάδα που βρίσκεται πάνω στο πλοίο, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένα νέο κρούσμα με συμπτώματα της λοίμωξης και πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τις ισπανικές αρχές για την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου αποβίβασης.

Μόλις το πλοίο φτάσει στην Τενερίφη, όλοι οι μη Ισπανοί επιβάτες που παραμένουν υγιείς θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη.

Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη. Ένας από αυτούς εισήχθη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στη Γερμανία για νοσηλεία.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον τρίτο ασθενή προσγειώθηκε στην Ολλανδία το πρωί της Πέμπτης, αφού είχε προηγηθεί καθυστέρηση λόγω προβλήματος στο σύστημα υποστήριξης ζωής του ασθενούς.

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