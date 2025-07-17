Νομοσχέδιο για τη μετανάστευση: Αυστηρότερο πλαίσιο επιστροφών και ποινών - Τα κυριότερα σημεία

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου, ενισχύει το νομικό πλαίσιο της χώρας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, επικαιροποιώντας τη σχετική νομοθεσία βάσει των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών, την αποτροπή κατάχρησης του ασύλου και την ενίσχυση της έννομης τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Αναμορφώνονται βασικοί ορισμοί, διευρύνεται η έννοια της χώρας επιστροφής και προστίθενται νέα κριτήρια κινδύνου διαφυγής, όπως η απουσία γνωστής κατοικίας, η μετακίνηση χωρίς ενημέρωση των αρχών και η άρνηση ταυτοποίησης.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

1ον. Γίνεται επικαιροποίηση των ορισμών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου κανονισμού και συγκεκριμένα, διευρύνεται η έννοια χώρας επιστροφής. Προστίθενται ως χώρες επιστροφής: α) η χώρα συνήθους διαμονής, β) η ασφαλής τρίτη χώρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 91 ν. 4939/2022 (Α' 111), λόγω της οποίας η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και γ) η πρώτη χώρα ασύλου λόγω της οποίας η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.

2ον. Γίνεται προσθήκη ορισμών κινδύνου διαφυγής σε πιο αυστηρή κατεύθυνση. Προστίθενται ως αντικειμενικά κριτήρια που αποτελούν κίνδυνο διαφυγής α) η μη ύπαρξη κατοικίας ή γνωστής διαμονής, β) η άνευ προηγούμενης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών εγκατάλειψη ή μεταβολή τόπου κατοικίας ή γνωστής διαμονής και γ) η άρνηση υποβολής σε ταυτοποίηση με βιομετρικά ή άλλα μέσα.

3ον. Σε σχέση με τις οικειοθελείς αναχωρήσεις μειώνονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες για οικειοθελή αναχώρηση (25 ημέρες -> 14 ημέρες), καθώς και για παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης για εξαιρετικούς λόγους (120 ημέρες -> 60 ημέρες) και επιβάλλεται ηλεκτρονική επιτήρηση ως περιοριστικό μέτρο κατά την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης.

4ον. Για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, προβλέπεται αυστηροποίηση πλαισίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κανονισμού και ως υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου, ο κίνδυνος από την παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εθνική ασφάλεια και δημόσια υγεία. Παράλληλα, επεκτείνεται η διάρκεια χρονικού διαστήματος απαγόρευσης εισόδου (5 έτη σε 10 έτη) και εισάγεται δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι και για 5 έτη.

5ον. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπει:

- Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, μη δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής έκτισης ποινής.

- Δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό τον όρο δήλωσης του καταδικασμένου πολίτη τρίτης χώρας σε εκούσια αναχώρηση από την Ελλάδα. Η αναστολή εκκινεί με την αναχώρηση από τη χώρα.

- Οι επιλογές όποιου παραμένει παράνομα στη χώρα θα είναι δύο: Η φυλακή ή επιστροφή.

6ον. Σχετικά με την κράτηση, επεκτείνονται οι λόγοι για την πραγματοποίηση μιας κράτησης και σε θέματα ασφάλειας και υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί μη αναστολής κράτησης σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων, επέκταση διάρκειας κράτησης, συμπεριλαμβανομένων προβλεπόμενων παρατάσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κανονισμού, από 18 μήνες σε 24 και επανεξέταση συνδρομής προϋποθέσεων κράτησης ανά εξάμηνο.

7ον. Υπάρχει επίσης αύξηση χρηματικής ποινής όσων επανέρχονται παράνομα στη χώρα, από 3.000 έως 10.000 ευρώ σε 10.000 έως 30.000 ευρώ, καθώς και των ορίων ποινής για όσους εισέρχονται παράνομα στην χώρα, από 3 μήνες σε τουλάχιστον 2 έτη, σε περίπτωση επιβαρυντικών περιπτώσεων από 6 μήνες σε τουλάχιστον 3 έτη. Προβλέπεται ακόμα περιορισμός της δυνατότητας μεταγενέστερων αιτήσεων διεθνούς προστασίας, αλλά και κατάργηση της χορήγησης άδειας διαμονής για όσους διαμένουν 7 χρόνια παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού και δίκαιου μεταναστευτικού συστήματος, που θα εξισορροπεί την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υποχρέωση διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η διαβούλευση είναι προσβάσιμη στην πλατφόρμα opengov.gr στον σύνδεσμο https://www.opengov.gr/immigration/?p=1873