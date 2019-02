Του Θανάση Πετρόπουλου , Head of Personal Insurance AIG Ελλάς ΑΕ

Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα αντίστοιχο κομβικό σημείο στον τομέα της αυτοκίνησης όπως ήταν και η εποχή του Ford. Η είσοδος των αυτόνομων οχημάτων στο παγκόσμιο οδικό δίκτυο μεταφέρεται από τον κόσμο της φαντασίας στον πραγματικό κόσμο. Η μείωση της ανθρώπινης συμμετοχής στον έλεγχο του οχήματος προμηνύει σημαντικές αλλαγές σε σειρά από τομείς που σχετίζονται με την αυτοκίνηση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να μπουν τα απαραίτητα θεμέλια, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νέα τεχνολογία. Ήδη η Βουλή των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε το 2018 σειρά από νομοθετικές πράξεις (υπό το τίτλο "Automated and Electric Vehicles Bill") οι οποίες ανοίγουν το δρόμο στα αυτόνομα οχήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνούν ότι το ζήτημα των αυτόνομων οχημάτων είναι κάτι στο οποίο πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία και υποδομές για την εισαγωγή τους στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Αυτά τα βήματα καλύπτουν ένα κομμάτι της εισόδου των αυτόνομων οχημάτων στην αγορά, αλλά ακόμα όπως θα δούμε δεν είναι αρκετά. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να «κλείσουν» ώστε να γίνει σωστά η μεταβίβαση στη νέα εποχή.

