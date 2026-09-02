Morgan Stanley: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Alpha Bank

Θετικές εκτιμήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες διατυπώνει η Morgan Stanley, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των αγορών που ξεχωρίζουν. Ο αμερικανικός οίκος βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, καθώς η ενίσχυση των επενδύσεων και η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης δημιουργούν ευνοϊκότερο περιβάλλον για τα τραπεζικά κέρδη.

Στην Ευρωζώνη, η αύξηση των εταιρικών δανείων έφτασε το 3,6% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι ενδείξεις από τους δείκτες PMI ενισχύουν την εκτίμηση για πιστωτική ανάπτυξη περίπου 5%. Η Morgan Stanley αναμένει ισχυρότερες επιδόσεις σε Ελλάδα, Βρετανία και Ολλανδία, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο επενδυτικός κύκλος μπορεί να διατηρήσει τη ζήτηση για χρηματοδότηση σε υψηλά επίπεδα.

Για τις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος προχωρά σε νέες αυξήσεις τιμών-στόχων, διατηρώντας θετική στάση για τις περισσότερες. Η Alpha Bank παραμένει η κορυφαία επιλογή, με νέα τιμή-στόχο στα 5,50 ευρώ και σύσταση «Overweight». Στα 12,30 ευρώ αυξάνεται ο στόχος για την Πειραιώς, στα 5,40 ευρώ για τη Eurobank, ενώ για την Εθνική Τράπεζα διατηρείται η σύσταση «Equal-weight», με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα 19,30 ευρώ.

Σε επίπεδο κλάδου, η Morgan Stanley αυξάνει κατά μέσο όρο 9% τις τιμές-στόχους των ευρωπαϊκών τραπεζών και προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους τα επόμενα χρόνια.