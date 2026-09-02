Στενά του Ορμούζ: Δύο τάνκερ στις φλόγες – Δύο ναυτικοί νεκροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός της θαλάσσιας διαδρομής που έχουν καθορίσει οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο πλοία είχαν ζητήσει από τον αμερικανικό στρατό να τους επιτρέψει να κινηθούν μέσω «παράνομης διαδρομής», προτού «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν…αυτήν την στιγμή φλέγονται». Όπως υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, τα πληρώματα είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί από τα πλοία, τα οποία πέρασαν υπό τον έλεγχο Αμερικανών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών σχετικά με τον κίνδυνο διέλευσης από περιοχή που είχε ναρκοθετηθεί.

Την ίδια ώρα, η κρατική ναυτιλιακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Bahri ανακοίνωσε ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Bahri επιβεβαιώνει ότι το πλοίο Sidr ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ» τη νύχτα της 31ης Αυγούστου, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο Χ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.