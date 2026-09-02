Ανατολική Γερμανία: Ο φόβος για το έγκλημα χτυπά «κόκκινο» – Ασυμφωνία με τα πραγματικά δεδομένα

Ο φόβος ότι κάποιος θα πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στη Γερμανία.

Οι κάτοικοι της βόρειας Γερμανίας είναι εκείνοι που αισθάνονται τον μικρότερο φόβο, ενώ στις ανατολικές περιοχές της χώρας και στο Βερολίνο το αίσθημα ανασφάλειας είναι εντονότερο, σύμφωνα με ανάλυση του ifo Dresden για το αίσθημα ασφάλειας στις διάφορες περιοχές της Γερμανίας. «Ωστόσο, ο φόβος απέναντι στο έγκλημα συνδέεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό με τα πραγματικά επίπεδα εγκληματικότητας», σημειώνει ο Grega Ferenc, οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο ifo Dresden. «Για παράδειγμα, στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν ο φόβος για το έγκλημα είναι πολύ χαμηλός, ενώ στη Σαξονία-Άνχαλτ – όπου διεξάγονται προσεχώς τοπικές εκλογές με την ακροδεξιά να βρίσκεται κοντά στην αυτοδυναμία – είναι εντυπωσιακά υψηλός, παρότι τα δύο γερμανικά κρατίδια παρουσιάζουν περίπου τα ίδια επίπεδα εγκληματικότητας, με περίπου 8.000 αδικήματα ανά 100.000 κατοίκους».

Η ανάλυση εξετάζει δύο διαστάσεις του φόβου απέναντι στο έγκλημα: κατά πόσο οι πολίτες εκτιμούν ότι κινδυνεύουν προσωπικά να πέσουν θύματα εγκληματικής ενέργειας μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Στα αδικήματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διάρρηξη κατοικίας, η κλοπή, η σωματική επίθεση, η σεξουαλική βία, τα εγκλήματα μίσους και η κλοπή ψηφιακής ταυτότητας. Ο φόβος για το έγκλημα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα στη Σαξονία-Άνχαλτ, σε μεγάλο μέρος της Σαξονίας —ιδίως στις περιοχές γύρω από τη Λειψία και το Κέμνιτς— καθώς και στο Βερολίνο. Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα φόβου καταγράφονται στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, σε μεγάλο μέρος της Κάτω Σαξονίας —στις περιφέρειες του Μπράουνσβαϊγκ, του Βέζερ-Εμς και του Λύνεμπουργκ— καθώς και στη διοικητική περιφέρεια του Κάσελ στην Έσση.

«Η ανάλυση εξετάζει επίσης τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι αλλάζουν τη συμπεριφορά τους εξαιτίας του φόβου», αναφέρει ο Marcel Thum, διευθυντής του ifo Dresden. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή συγκεκριμένων περιοχών, τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας ή την προσαρμογή της καθημερινής τους ρουτίνας. «Η συμπεριφορά, ωστόσο, δεν αντανακλά πάντοτε τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει κάποιος θύμα εγκληματικής ενέργειας», προσθέτει. Οι κάτοικοι στις περιοχές γύρω από το Ανόβερο, στην Κάτω Σαξονία, και τη Λειψία, στη Σαξονία, είναι εκείνοι που είναι πιθανότερο να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους λόγω φόβου. Αντίθετα, οι κάτοικοι της Άνω Βαυαρίας και της Άνω Φραγκονίας είναι εκείνοι που λαμβάνουν τα λιγότερα μέτρα προφύλαξης.

Κατά μέσο όρο, τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο φοβούνται περισσότερο ότι θα πέσουν θύματα εγκληματικής ενέργειας σε σχέση με τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Ο φόβος τείνει επίσης να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές. Το ίδιο ισχύει και ως προς το φύλο: συνολικά, ο φόβος για το έγκλημα εμφανίζεται σε παρόμοια επίπεδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διαφορές, ωστόσο, καταγράφονται ανάλογα με το είδος του αδικήματος. Για παράδειγμα, οι γυναίκες φοβούνται περισσότερο τα σεξουαλικά αδικήματα. Παράλληλα, εμφανίζουν συχνότερα συμπεριφορές αποφυγής και προφύλαξης: είναι πιθανότερο να αποφεύγουν δρόμους, πλατείες, πάρκα και μέσα μαζικής μεταφοράς τις βραδινές ώρες και να βγαίνουν από το σπίτι μετά το σκοτάδι μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Η ανάλυση βασίζεται στο πρώτο κύμα της έρευνας Panel on the Perception of Crime and Criminal Offenders (PaWaKS), που πραγματοποιήθηκε από το Center for Criminological Research in Saxony την άνοιξη του 2022. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά περίπου 5.200 άτομα. Η περιφερειακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο περιφερειών της Γερμανίας. Στα μεγαλύτερα γερμανικά κρατίδια, οι περιφέρειες αυτές αντιστοιχούν στις διοικητικές περιφέρειες, ενώ τα μικρότερα κρατίδια —Βρανδεμβούργο, Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Σάαρλαντ, Σαξονία-Άνχαλτ, Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και Θουριγγία— καθώς και τα κρατίδια-πόλεις Βερολίνο, Βρέμη και Αμβούργο αποτελούν το καθένα ξεχωριστή περιφέρεια.