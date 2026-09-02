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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πίνει στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers
Πολιτική
12:40 - 02 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πίνει στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του για την πρόταση του κόμματος σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στρέψει τους συνεπείς οφειλέτες απέναντι σε όσους έχουν χρέη, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ευνοεί τα funds και τους servicers εις βάρος της κοινωνίας.

Η δήλωση:

Ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα.

Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες «κορόιδα».

Δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;

Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;

Ας μας πει ο «φιλαλήθης» κ. Μαρινάκης, με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.

Γιατί δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις;

Γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς;

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα. Προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες.

Αλλά η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς , ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας.

Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει.

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