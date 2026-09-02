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Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis
Αναλύσεις
11:38 - 02 Σεπ 2026

Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis

Reporter.gr Newsroom
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Η Pantelakis Securities διατηρεί τη θετική της στάση για τη Jumbo, βλέποντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης παρά τις πιέσεις που εμφανίζει η δραστηριότητα στη Ρουμανία. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Overweight», ενώ η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €35,50 ανά μετοχή.

Για το 2026, η Pantelakis εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 5%, στα €1,3 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα €323 εκατ., αυξημένα μόλις 1%. Η εικόνα, ωστόσο, είναι σαφώς καλύτερη αν εξαιρεθεί η Ρουμανία: τα βασικά προ φόρων κέρδη εκτιμάται ότι αυξάνονται κατά 6%, με το μικτό περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 59%.

Η αδυναμία της Ρουμανίας θεωρείται κυρίως κυκλική και προσωρινή, καθώς η αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ δημιουργούν θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Παράλληλα, οι αγορές από insiders από τα μέσα Ιουλίου έχουν ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, με τη μετοχή να έχει ανακάμψει περίπου 15% από τότε.

Με τιμή-στόχο τα €35,50, η Pantelakis βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 39%, υποστηρίζοντας ότι η Jumbo παραμένει ελκυστική επενδυτική επιλογή.

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