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Ήπιες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου – Η αγορά σταθμίζει τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά
Εμπορεύματα
13:58 - 02 Σεπ 2026

Ήπιες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου – Η αγορά σταθμίζει τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές την Τετάρτη (2/9), αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχαν ανέλθει σε υψηλά άνω του ενός μήνα. Οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά, μετά τα νυχτερινά πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι οι προμήθειες αργού εξακολουθούν να φτάνουν στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent αυξάνονται κατά 0,45%, στα 95,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 0,19%, στα 90,39 δολάρια.

Νωρίτερα, το Brent και το αμερικανικό WTI είχαν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου, φτάνοντας αντίστοιχα έως τα 97,04 και 92,29 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά αντιμετωπίζει έναν δυαδικό κίνδυνο», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

«Μια ανακοίνωση ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία ή ότι σημειώνεται πρόοδος θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη πτώση των τιμών, ενώ οποιαδήποτε κλιμάκωση θα υπονόμευε περαιτέρω τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Γι’ αυτό το πετρέλαιο παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, με πιθανότητα μεταβολής κατά 5 δολάρια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανάλογα με τις νέες εξελίξεις».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονταν και πάλι σε κατάσταση πολεμικής αντιπαράθεσης την Τετάρτη, μετά την πιο σημαντική ανταλλαγή πυρών των τελευταίων εβδομάδων, ενώ η Ουάσιγκτον απειλούσε με ακόμη πιο καταστροφικά πλήγματα.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία, πριν από τη σύγκρουση, περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου που καταναλωνόταν. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες και ακινητοποιήθηκαν καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επιτρέψει τη συνέχιση ορισμένων εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας έτσι μέρος της πίεσης στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, αυτές οι ροές κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό να διακοπούν από στρατιωτικά πλήγματα», δήλωσε ο Hamad Hussain, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε την Τρίτη ότι τη Δευτέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο αργού που έχει διέλθει από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό από τότε που ο πόλεμος με το Ιράν είχε περιορίσει τις ροές.

«Εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω και υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του Brent θα μπορούσαν εύλογα να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια», πρόσθεσε ο Hussain.

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια «μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo

Ράλι στο φυσικό αέριο – Υποχωρεί ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με άνοδο 2,8% στα 74,245 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 0,95% στα 4.354,94 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,82% στα 64,18 δολάρια και ο χαλκός χάνει 0,03% στα 6,53 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη 0,22% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1567 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με κέρδη εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας, ανεβασμένο κατά 0,28% στα 1,3479 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει ήπιες απώλειες 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,85 λίρα προς ευρώ.

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