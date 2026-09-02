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Απώλειες στις ευρωαγορές εν μέσω της διεθνούς έντασης
Χρηματιστήρια
12:32 - 02 Σεπ 2026

Απώλειες στις ευρωαγορές εν μέσω της διεθνούς έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτική είναι η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στην σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν εν μέσω της ανανεωμένης έντασης, αλλά και κυρίως να εστιάζουν στο νέο sell off που καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,56% στις 643,86 μονάδες.

Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 25.777,44 μονάδες με απώλειες 0,69%, ο γαλλικός CAC χάνει 0,55% στις 8.255,94 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κυμαίνεται στις 10.730,19 μονάδες με υποχώρηση 0,57%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ χάνει 0,57% στις 51.621,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,23% στις 19.770,42 μονάδες.

Με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου αναφοράς να ενισχύεται κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, φτάνοντας στο 3,3759%, οι αγορές προεξοφλούν πλέον σε σχεδόν 40% την πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από περίπου 25% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου κινείται σε πολυετή υψηλά, πάνω από το 4,81%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Οι traders εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται μεταξύ 60% και 65%, μετά την «αυστηρή» ομιλία του προέδρου Κέβιν Γουόρς στο Jackson Hole.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 5,2878%.

Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (Gilts), που αποτελεί το σημείο αναφοράς για το βρετανικό δημόσιο χρέος, καταγραφόταν τελευταία κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 5,2660%. Αντίθετα, η απόδοση του 30ετούς βρετανικού ομολόγου παρέμεινε αμετάβλητη στο 5,8537%.

Στο επίκεντρο και η BP

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η BP προχώρησε στον επίσημο διορισμό του Ίαν Τάιλερ ως προέδρου της εταιρείας, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προκατόχου του, Άλμπερτ Μάνιφολντ, εξέλιξη που προκάλεσε αναστάτωση στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια του πετρελαϊκού ομίλου.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Τάιλερ είχε ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της BP ως μη εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ενώ στις 26 Μαΐου ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα προέδρου.

Μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, η μετοχή της BP ενισχύεται ήπια, κατά 0,20%.

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