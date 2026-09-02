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ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η νέα αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με τον Νάγκελ
Ειδήσεις
10:42 - 02 Σεπ 2026

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η νέα αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με τον Νάγκελ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πρόεδρος της Bundesbank, άφησε να εννοηθεί ότι η ΕΚΤ προσανατολίζεται σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, απέφυγε να προεξοφλήσει τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν και να δώσει σαφές στίγμα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής μετά τον Σεπτέμβριο.  

«Οι αγορές αποτιμούν με πιθανότητα άνω του 95% ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και θα έλεγα ότι έχουν αρκετά καλή εικόνα για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσουμε σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Παράλληλα, ο Νάγκελ απέφυγε να δεσμευτεί για το εάν θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση «συνεδρίαση προς συνεδρίαση», η οποία, όπως σημείωσε, έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα αποτελεσματική και θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση για τις αποφάσεις της.

Αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων

«Πέρα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, είμαι προσεκτικός στο να δώσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη καθοδήγηση», ανέφερε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης.

Όπως εξήγησε, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις, την ώρα που οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες και το γενικό επίπεδο αβεβαιότητας εξακολουθεί να είναι υψηλό.

«Είναι μια άβολη κατάσταση — και από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν ήδη διαμορφώσει το έδαφος για μια νέα αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, μετά την προηγούμενη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να υπερβαίνει τον στόχο

Η ανάγκη για διατήρηση μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής ενισχύθηκε μετά τη δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η οικονομία της Ευρωζώνης εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, παρά τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος στο Ιράν.

«Ο πληθωρισμός δεν βρίσκεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Νάγκελ.

«Βρίσκεται περίπου στο 3% αντί για 2%. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου, ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% μεσοπρόθεσμα μόνο εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλότερα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Νάγκελ καταδεικνύουν ότι η ΕΚΤ εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των τιμών ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της οικονομικής δραστηριότητας.

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