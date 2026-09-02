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Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού
Ομόλογα
12:49 - 02 Σεπ 2026

Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού

Reporter.gr Newsroom
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Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, αλλά και εκείνες των κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης, κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά την Τετάρτη, ακολουθώντας την αντίστοιχη άνοδο που καταγράφηκε νωρίτερα στις ασιατικές αγορές ομολόγων. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και αυξάνοντας τις προσδοκίες για νέα άνοδο των επιτοκίων από τη Federal Reserve.  

Οι αποδόσεις βρέθηκαν και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund άγγιξε το υψηλότερο σημείο από το 2011, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου 10ετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου (gilt) ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,410%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύθηκε στο 4,812%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν εκ νέου πυρά την Τρίτη, έδωσε ώθηση και στο πετρέλαιο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1%, στα 95,62 δολάρια το βαρέλι.

Στην Ευρώπη, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund ανήλθε στο 3,381%, ενώ εκείνη του αντίστοιχου βρετανικού gilt έφτασε στο 5,268%, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου κινείται αυτή την ώρα περίπου στο 4,08%.

Οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν την προηγούμενη άνοδο της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου, η οποία κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996.

Ενισχύεται και το δολάριο

Το δολάριο κινήθηκε επίσης ανοδικά, καθώς ευνοήθηκε τόσο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, όσο και από τον ρόλο του αμερικανικού νομίσματος ως ασφαλούς καταφυγίου.

Ο δείκτης DXY, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, ενισχύθηκε στις 99,815 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες.

«Το παγκόσμιο sell-off στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται λόγω των ανανεωμένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της επακόλουθης ανόδου των τιμών πετρελαίου», ανέφερε σε σημείωμά του ο Christian Hantel, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel. Όπως πρόσθεσε, οι επενδυτές συνεχίζουν παράλληλα να αξιολογούν την ομιλία του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Jackson Hole την Παρασκευή, όπου προειδοποίησε για τους πληθωριστικούς κινδύνους και ενίσχυσε τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια. «Πλέον είναι πιθανό να χρειαστεί να ζήσουμε με υψηλότερες αποδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο Hantel.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αγορές χρήματος στις ΗΠΑ προεξοφλούν πλέον σε σχεδόν 70% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου. Μόλις πριν από την ομιλία του Γουόρς, η αντίστοιχη πιθανότητα υπολογιζόταν περίπου στο 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Χωρίς σημάδια πανικού η αγορά ομολόγων

Παρά την έντονη άνοδο των αποδόσεων, οι αγορές ομολόγων δεν εμφανίζουν μέχρι στιγμής εικόνα πανικού και εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Allianz Research.

Η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή από τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι δυνατότητες διύλισης στη Ρωσία, έχουν οδηγήσει σε νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους, με ιδιαίτερη επίδραση στις τιμές του φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε υψηλότερο πληθωρισμό και ενισχύει τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι συγκεκριμένοι παράγοντες εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανόδου των αποδόσεων.

«Οι αγορές ομολόγων εξακολουθούν να λειτουργούν καλά, όπως φαίνεται από τα περιθώρια μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης ή τη ζήτηση στις δημοπρασίες, όμως τα αυξημένα επίπεδα επιτοκίων δικαιολογημένα εντείνουν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους», σημείωσαν.

Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και η αυξημένη προσφορά κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά.

Στο επίκεντρο οι εκδόσεις της Ευρωζώνης

Στην Ευρωζώνη, η ζήτηση για κρατικούς τίτλους αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές και οι εθνικοί οργανισμοί διαχείρισης χρέους επανέρχονται στο πρόγραμμα των δημοπρασιών.

Το Investment Institute της UniCredit προβλέπει ότι οι ακαθάριστες εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη θα ανέλθουν στα 120 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Με τις λήξεις ομολόγων να διαμορφώνονται στα 86 δισ. ευρώ, η καθαρή προσφορά αναμένεται να παραμείνει θετική, σύμφωνα με σημείωμα του στρατηγικού αναλυτή σταθερού εισοδήματος Francesco Maria Di Bella.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να συγκεντρώσει η δημοπρασία της Γαλλίας την Πέμπτη, μέσω της οποίας το γαλλικό Δημόσιο σχεδιάζει να αντλήσει έως και 13,5 δισ. ευρώ από μακροπρόθεσμους κρατικούς τίτλους.

Το spread μεταξύ της απόδοσης του 10ετούς γαλλικού OAT και του γερμανικού Bund διευρύνθηκε την Τετάρτη στις 91 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2026, προτού υποχωρήσει στις 87 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 12:59
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