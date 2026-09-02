Πτωτική διάθεση στο Χρηματιστήριο – Στις 2.650 μονάδες η μάχη των αγοραστών

Σημείο εκκίνησης του Γενικού Δείκτη σήμερα, Τετάρτη (2/9), οι 2.657,05 μονάδες αφού χθες κατάφερε να ανακάμψει από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.637,62 μονάδων και να κλείσει με απώλειες της τάξης του -0,75%.

Πέριξ των 2.652,49 μονάδων «παίζει» ο ΓΔ λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, με ήπιες προς το παρόν απώλειες γύρω στο 0,15%. Το υψηλό της ημέρας εντοπίζεται μέχρι στιγμής στις 2.655,63 μονάδες και το χαμηλό στις 2.647,71 μονάδες.

Η περιοχή των 2.640 μονάδων βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνικής εικόνας, μετά το χθεσινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.637,62 μονάδες.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται στις 6.760,860 μονάδες με -0,49%.

Στα «πράσινα» έχει ανοίξει η HelleniQ Energy (+0,77%), η AKTOR (+0,39%), η Εθνική Τράπεζα (+0,33%) και η Τράπεζα Πειραιώς (+0,64%).

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται οι περισσότεροι τίτλοι. Μεταξύ αυτών, οι ΕΥΔΑΠ (-1,12%), Motor Oil (-0,48%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,5%), ΔΑΑ (-0,48%), ΤΙΤΑΝ (-0,47%), Jumbo (-0,63%), Cenergy (-2,4%), Alpha Bank (-0,97%) και Eurobank (-0,43%).

Ο τραπεζικός δείκτης «παίζει» με απώλειες -0,14% στις 3.110,040 μονάδες, αφού χθες κατάφερε να ανακτήσει τις 3.100 μονάδες μετά το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 3.076. η ζώνη ζώνη 3.075–3.100 παραμένει κρίσιμη για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με αντιστάσεις στις 3.145–3.160 και 3.175–3.200 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στην Trade Estates που ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο συνολικά έσοδα €26,7 εκατ. (+6,6%), έσοδα από μισθώματα €21,3 εκατ. (+7,2%), FFO €10,0 εκατ. (+0,6%), καθαρά κέρδη €22,3 εκατ. (+59,1%), NAV €347,6 εκατ. (€2,86/μετοχή) και GAV €625,3 εκατ. (+4,0%).

Η διοίκηση διατηρεί τους στόχους για το 2026, με την ανάπτυξη να ενισχύεται από την πλήρη λειτουργία του International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, την είσοδο του Εμπορικού Πάρκου στο Ελληνικό στη φάση κατασκευής και την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, τα Αττικά Πολυκαταστήματα ανακοίνωσαν επίσης αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του έτους, με τις πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο 7% στα €113,6εκατ. και τα συγκρίσιμα EBITDA στο +3% και τα €12,4 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5% στα €7,1 εκατ.

Στο επίκεντρο παραμένει η Quest που ανακοινώνει αποτελέσματα στο σημερινό κλείσιμο, ενώ το ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο ΑΔΜΗΕ που διατήρησε θετικό πρόσημο στην πτωτική συνεδρίαση και παραμένει πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών.

Τέλος, η ΚΡΙ – ΚΡΙ συνεχίζει να εμφανίζει σχετική ισχύ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Small Cap. Υπέρβαση της ζώνης €32,55–32,70 διατηρεί θετική την τεχνική εικόνα προς €33,00–33,30, ενώ πρώτη στήριξη εντοπίζεται στα €31,80–32,00.

Στο διεθνές περιβάλλον, η Wall Street συμπλήρωσε χθες την τρίτη σερί πτωτική της συνεδρίαση, με Dow -0,79%, S&P500 -0,71% και Nasdaq -1,03%, καθώς η ισχυρή άνοδος του πετρελαίου και το sell off στα ομόλογα τρόμαξε τους traders.

Στην Ασία βαριές απώλειες καταγράφηκαν στην Ιαπωνία και Νότια Κορέα, με τους δείκτες να χάνουν ακόμη και περισσότερο από 3%, ενώ στην Ευρώπη ο Stoxx 600 μπήκε στη σημερινή συνεδρίαση με πτωτική διάθεση, με αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης να χάνει 0,3% στις 645,54 μονάδες.

Στη Γερμανία ο DAX χάνει 0,44% στις 25.843,29 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κινείται κοντά στο -0,43% και τις 8.266,04 μονάδες.