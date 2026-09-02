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Παραστατίδης: Η Ειδική Αγωγή δεν είναι σκηνικό για κυβερνητικές επισκέψεις
Πολιτική
12:00 - 02 Σεπ 2026

Παραστατίδης: Η Ειδική Αγωγή δεν είναι σκηνικό για κυβερνητικές επισκέψεις

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην Ειδική Αγωγή ασκούν ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη». Σε κοινή τους ανακοίνωση, κάνουν λόγο για «εξωραϊσμένη εικόνα» της Ειδικής Αγωγής και θέτουν στο επίκεντρο τα προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία, την Παράλληλη Στήριξη, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τις καθυστερήσεις στα ΚΕΔΑΣΥ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η δήλωση Παραστατίδη:

«Από το ιστορικό Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη» το οποίο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι «η Ειδική Αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη» και ότι η κυβέρνησή του «καλύπτει το χαμένο έδαφος».

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όμως, το «παρελθόν» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι.

Η εξωραϊσμένη εικόνα που παρουσιάστηκε χθες, απέχει πολύ από αυτή που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικοί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν λίγους μήνες -το Σεπτέμβριο του 2025-, στο ίδιο ακριβώς σχολείο, γονείς και εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν ότι από τα έξι δρομολόγια που απαιτούνταν για τη μεταφορά των μαθητών, τα τέσσερα είχαν κηρυχθεί άγονα. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι παιδιά με αναπηρία κινδύνευαν να μείνουν εκτός σχολείου επειδή το κράτος δεν μπορούσε να εγγυηθεί ούτε την ασφαλή μετακίνησή τους.

Τον Μάρτιο του 2026, η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, μαζί με συλλόγους γονέων παιδιών με αναπηρία, έφτασε να μιλά δημόσια για «τη χειρότερη σχολική χρονιά στην Ειδική Αγωγή».

Αυτή η εικόνα δεν χωρούσε στη χθεσινή επίσκεψη.

Δεν χωρούσαν οι οικογένειες που περιμένουν την Παράλληλη Στήριξη που έχει εγκριθεί για το παιδί τους, αλλά τελικά μοιράζεται ανάμεσα σε περισσότερους μαθητές και λιγότερες ώρες από όσες πραγματικά απαιτούνται.

Δεν χωρούσε ούτε το κρίσιμο ερώτημα πίσω από τα 7.244 Τμήματα Ένταξης που επικαλείται η κυβέρνηση: πόσα από αυτά είναι πλήρως στελεχωμένα και μπορούν πράγματι να παρέχουν σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη στους μαθητές που τα χρειάζονται.

Δεν χωρούσαν οι πολύμηνες αναμονές στα ΚΕΔΑΣΥ, οι καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις, η αγωνία των γονέων για την έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη των παιδιών τους.

Δεν χωρούσε το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με προσωρινό προσωπικό και όχι πάνω σε μια σταθερή, μόνιμη στελέχωση που θα εγγυάται συνέχεια και ασφάλεια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα κενά στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή φτάνουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις 19.115 θέσεις, ενώ στην Παράλληλη Στήριξη η κάλυψη υπολογίζεται μόλις κοντά στο 55%. Πίσω από κάθε κενό δεν υπάρχει ένας αριθμός σε διοικητικό πίνακα. Υπάρχει ένα παιδί με γνωμάτευση, μια οικογένεια σε αγωνία και ένας εκπαιδευτικός που λείπει από τη θέση που πρέπει να βρίσκεται από την πρώτη ημέρα.

Η Ειδική Αγωγή δεν κρίνεται από μια επίσκεψη σε ένα φρεσκοβαμμένο σχολείο.

Κρίνεται από το αν το παιδί με αναπηρία θα μπορεί να φτάσει στο σχολείο του την πρώτη ημέρα.

Από το αν οι οικογένειες θα σταματήσουν κάθε Σεπτέμβριο να δίνουν την ίδια μάχη για πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα δικαιώματα.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει για το σήμερα: για τα παιδιά που δεν έχουν την υποστήριξη που δικαιούνται, για τις οικογένειες που καλούνται να καλύψουν τα κενά του κράτους και για μια Ειδική Αγωγή όπου η ανισότητα παραμένει καθημερινή εμπειρία.

Το «χαμένο έδαφος» δεν καλύπτεται με δηλώσεις και επικοινωνιακές φιέστες, αλλά όταν κάθε παιδί έχει πραγματικά ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση».

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