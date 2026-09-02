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Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση
Ανεμοδείκτης
13:28 - 02 Σεπ 2026

Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση

Άγγελος Κωβαίος
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Εκλογές έρχονται και όπως φαίνεται, ο καθένας θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του και να ποντάρει.

Σε αυτό το παιχνίδι, άλλες κινήσεις είναι προβλέψιμες, άλλες όχι και τόσο και πάντως από ορισμένες πλευρές θα ανέμενε κανείς περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη ατσαλοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ασύμμετρα έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις επί δηλώσεων, με αφορμή ένα – όχι και τόσο αιφνιδιαστικό – σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού για την woke ατζέντα της κυβέρνησης και τον τρόπο αναγραφής και προσδιορισμού των φύλων σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Ποια είναι η ουσία όμως σε όλα αυτά; Ακόμη και αν υποθέσει κανείς ότι το θέμα της αντιπαράθεσης είναι σοβαρό, δύο πράγματα διαπιστώνονται: κατ’ αρχάς ότι ο Σαμαράς κατορθώνει με μία απλή ανακοίνωση να φτιάξει ατζέντα και εν συνεχεία ότι με κάθε ενέργεια και δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση «τρέχει» σχεδόν πανικόβλητη…

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 13:48
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