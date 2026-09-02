Καλαμπόκι: Ισχυρές πιέσεις μετά το ράλι – Κατοχυρώνουν κέρδη οι επενδυτές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο καλαμπόκι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά το πολυήμερο ράλι που είχε σημειωθεί στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καλαμποκιού στο χρηματιστήριο του Σικάγο υποχώρησε την Τετάρτη έως και 1,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή απώλεια από τις 13 Αυγούστου. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα συμβόλαια στο σιτάρι και τη σόγια.

Η υποχώρηση σημειώθηκε έπειτα από μια έντονη ανοδική πορεία των αγροτικών εμπορευμάτων, η οποία είχε τροφοδοτηθεί από τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξανόμενες επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που απειλούν τις αγροτικές καλλιέργειες και την παραγωγή.

Το ισχυρότερο μηνιαίο ράλι από το 2012

Ο Bloomberg Agriculture Spot Index, που παρακολουθεί την πορεία 10 βασικών αγροτικών εμπορευμάτων, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 13% τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιούλιο του 2012.

Η απότομη άνοδος των τιμών προσέλκυσε έντονο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον, με τα hedge funds να αυξάνουν σημαντικά τις long θέσεις τους στο καλαμπόκι. Τα στοιχεία της CFTC δείχνουν ότι τα «bullish» στοιχήματα των επενδυτικών κεφαλαίων διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι μεγάλες τοποθετήσεις αυξάνουν την πίεση

«Η σημαντική αύξηση των κερδοσκοπικών θέσεων αφήνει την αγορά ευάλωτη σε κύματα κατοχύρωσης κερδών, όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα, ιδιαίτερα μετά από μια τόσο γρήγορη συσσώρευση θέσεων», δήλωσε ο Τζο Ντέιβις, διευθυντής πωλήσεων εμπορευμάτων στη Futures International LLC.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, η συνολική εικόνα για τις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων εξακολουθεί να παραμένει θετική, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, σε συνδυασμό με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τις τιμές.