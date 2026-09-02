ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» ενόψει ΔΕΘ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ειδήσεις
11:37 - 02 Σεπ 2026

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» ενόψει ΔΕΘ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα μέτρα κυκλοφορίας που θα τεθούν σε ισχύ ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), των παράλληλων εκδηλώσεων και ομιλιών, αλλά και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο της πόλης.  

Από τις 06:00 της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου έως τις 20:00 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

  • Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
  • Εθνικής Αμύνης, από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Αγίου Δημητρίου, από την Πλατεία Ευαγγελίστριας έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου και από την Προξένων έως τη Στεφάνου Δραγούμη.
  • Γ. Λαμπράκη, από την Εγνατία έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Αρμενοπούλου, από τη Μελενίκου έως την Εθνικής Αμύνης.
  • Ν. Γερμανού, από την Πλατεία Λευκού Πύργου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.
  • Ιασωνίδου, από την Εγνατία έως την Αγίου Δημητρίου.
  • Π. Μελά, σε όλο το μήκος της.
  • Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.
  • Ολυμπιάδος, από την Ελένης Ζωγράφου έως την Κασσάνδρου.
  • Βιζυηνού, από την Πανεπιστημίου έως την Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Επιπλέον, από τις 15:00 της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου έως τις 20:00 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση και στις οδούς:

  • Λεωφόρος Στρατού, από την Καυτανζόγλου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη Μ. Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σάββατο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00, θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, διακοπές κυκλοφορίας σε εκτεταμένο τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στους εξής δρόμους:

  • Λεωφόρος Στρατού, από την Αλ. Παπαναστασίου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη Μ. Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου.
  • Βασ. Όλγας, από τη Μ. Μπότσαρη έως την Αγίας Τριάδος.
  • Βασ. Γεωργίου, από την Αγίας Τριάδος έως τη Μ. Ανδρόνικου.
  • Λεωφόρος Νίκης, σε όλο το μήκος της.
  • Κουντουριώτη, σε όλο το μήκος της.
  • Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη Μ. Μπότσαρη έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εγνατία, από τη Λαγκαδά έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εθνικής Αμύνης, από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Τσιμισκή, σε όλο το μήκος της.
  • Αγίου Δημητρίου, από τη Λαγκαδά έως τη Στεφάνου Δραγούμη.
  • Αγίας Σοφίας, από την Εγνατία έως την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας.
  • Π. Μελά, σε όλο το μήκος της.
  • Βενιζέλου, σε όλο το μήκος της.
  • Μ. Ανδρόνικου, σε όλο το μήκος της.

Παράλληλα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, στο τμήμα από την Κατσιμίδη έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους όπου θα εφαρμοστούν τα μέτρα.

Από τις 15:00 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου και έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σταδιακά από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής – Αγίου Δημητρίου, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, και στη συνέχεια μέσω της Ολυμπιάδος.

Για την κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής, αλλά και μέσω της Αγίου Δημητρίου, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην κυκλοφορία.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα, με την ανάπτυξη του συνόλου της δύναμής της. Παράλληλα, τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίριες διασταυρώσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για κατανόηση και συνεργασία σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ
Οικονομία

«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ

ΔΕΘ: Ο ΕΣΠ ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΘ: Ο ΕΣΠ ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο πρόγραμμα στήριξης €17 εκατ. για τις επιχειρήσεις της γούνας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο πρόγραμμα στήριξης €17 εκατ. για τις επιχειρήσεις της γούνας

Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη ΔΕΘ με τις προτάσεις του, όχι με διαπιστώσεις
Πολιτική

Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη ΔΕΘ με τις προτάσεις του, όχι με διαπιστώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
02/09/2026 - 13:38

Bitcoin: Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα $77.000 – Πού βρίσκεται η κρίσιμη αντίσταση

Οικονομία
02/09/2026 - 13:31

ΤτΕ: Ανοδικά τα επιτόκια στα υφιστάμενα δάνεια τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 13:28

Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/09/2026 - 13:04

Morgan Stanley: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Alpha Bank

Ειδήσεις
02/09/2026 - 12:59

Στενά του Ορμούζ: Δύο τάνκερ στις φλόγες – Δύο ναυτικοί νεκροί

Οικονομία
02/09/2026 - 12:54

ΟΔΔΗΧ: Στα 2,62% η απόδοση – 2,3 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων

Ομόλογα
02/09/2026 - 12:49

Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού

Πολιτική
02/09/2026 - 12:40

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πίνει στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers

Πολιτική
02/09/2026 - 12:32

ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης στην ενέργεια δεν ξεπλένεται με εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 12:32

Απώλειες στις ευρωαγορές εν μέσω της διεθνούς έντασης

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 12:21

Καλαμπόκι: Ισχυρές πιέσεις μετά το ράλι – Κατοχυρώνουν κέρδη οι επενδυτές

Οικονομία
02/09/2026 - 12:15

«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ

Αυτοδιοίκηση
02/09/2026 - 12:04

Έρευνα: Τα κενά στην ακίνητη περιουσία των 332 δήμων της Ελλάδας

Πολιτική
02/09/2026 - 12:00

Παραστατίδης: Η Ειδική Αγωγή δεν είναι σκηνικό για κυβερνητικές επισκέψεις

Αναλύσεις
02/09/2026 - 11:38

Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis

Ειδήσεις
02/09/2026 - 11:37

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» ενόψει ΔΕΘ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 11:30

Κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου με το Allwyn Rockets

Σχόλια Αγοράς
02/09/2026 - 11:27

Πτωτική διάθεση στο Χρηματιστήριο – Στις 2.650 μονάδες η μάχη των αγοραστών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 11:16

H Zeekr αναδείχθηκε 3η premium BEV μάρκα στην ελληνική αγορά

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 11:12

Πετρέλαιο: Νέα «πύλη εισόδου» για τους μικρομεσαίους επενδυτές – Τι αλλάζει στην αγορά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/09/2026 - 11:02

Η ΔΕΗ ανοίγει νέο μέτωπο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 11:02

Ryanair: «Ψαλίδι» στις πτήσεις και προειδοποιήσεις για ανατιμήσεις λόγω ενεργειακού κόστους

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 10:53

Trade Estates: Εκτόξευση 59,1% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο, στα €22,26 εκατ.

Ειδήσεις
02/09/2026 - 10:42

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η νέα αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με τον Νάγκελ

Ειδήσεις
02/09/2026 - 10:37

Ανατολική Γερμανία: Ο φόβος για το έγκλημα χτυπά «κόκκινο» – Ασυμφωνία με τα πραγματικά δεδομένα

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 10:31

Το ETCS στα τρένα υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί…

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/09/2026 - 10:22

ΔΕΘ: Ο ΕΣΠ ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030

Αναλύσεις
02/09/2026 - 10:14

Στις 2440-2450 η εγγύτερη περιοχή στήριξης για το ΓΔ στο Euronext Athens

Ειδήσεις
02/09/2026 - 09:50

Κωνσταντινούπολη: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων – Έρευνες για 10 μέλη πληρώματος

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 09:49

Ασιατικές αγορές: Sell off με τον Nikkei στο -2,8% και τον Kospi στο -3,6%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ