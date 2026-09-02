Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» ενόψει ΔΕΘ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα μέτρα κυκλοφορίας που θα τεθούν σε ισχύ ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), των παράλληλων εκδηλώσεων και ομιλιών, αλλά και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο της πόλης.

Από τις 06:00 της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου έως τις 20:00 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Αγγελάκη , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Εθνικής Αμύνης , από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου.

, από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου. Αγίου Δημητρίου , από την Πλατεία Ευαγγελίστριας έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου και από την Προξένων έως τη Στεφάνου Δραγούμη.

, από την Πλατεία Ευαγγελίστριας έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου και από την Προξένων έως τη Στεφάνου Δραγούμη. Γ. Λαμπράκη , από την Εγνατία έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, από την Εγνατία έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Αρμενοπούλου , από τη Μελενίκου έως την Εθνικής Αμύνης.

, από τη Μελενίκου έως την Εθνικής Αμύνης. Ν. Γερμανού , από την Πλατεία Λευκού Πύργου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.

, από την Πλατεία Λευκού Πύργου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ. Ιασωνίδου , από την Εγνατία έως την Αγίου Δημητρίου.

, από την Εγνατία έως την Αγίου Δημητρίου. Π. Μελά , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Καυτανζόγλου , στο ρεύμα καθόδου.

, στο ρεύμα καθόδου. Ολυμπιάδος , από την Ελένης Ζωγράφου έως την Κασσάνδρου.

, από την Ελένης Ζωγράφου έως την Κασσάνδρου. Βιζυηνού, από την Πανεπιστημίου έως την Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Επιπλέον, από τις 15:00 της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου έως τις 20:00 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση και στις οδούς:

Λεωφόρος Στρατού , από την Καυτανζόγλου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.

, από την Καυτανζόγλου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ. Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη Μ. Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σάββατο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00, θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, διακοπές κυκλοφορίας σε εκτεταμένο τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Στρατού , από την Αλ. Παπαναστασίου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.

, από την Αλ. Παπαναστασίου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ. Γ΄ Σεπτεμβρίου , από τη Μ. Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου.

, από τη Μ. Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου. Βασ. Όλγας , από τη Μ. Μπότσαρη έως την Αγίας Τριάδος.

, από τη Μ. Μπότσαρη έως την Αγίας Τριάδος. Βασ. Γεωργίου , από την Αγίας Τριάδος έως τη Μ. Ανδρόνικου.

, από την Αγίας Τριάδος έως τη Μ. Ανδρόνικου. Λεωφόρος Νίκης , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Κουντουριώτη , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Κωνσταντίνου Καραμανλή , από τη Μ. Μπότσαρη έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, από τη Μ. Μπότσαρη έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Εγνατία , από τη Λαγκαδά έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, από τη Λαγκαδά έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Εθνικής Αμύνης , από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου.

, από την Αγίου Δημητρίου έως την Πλατεία Λευκού Πύργου. Τσιμισκή , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Αγίου Δημητρίου , από τη Λαγκαδά έως τη Στεφάνου Δραγούμη.

, από τη Λαγκαδά έως τη Στεφάνου Δραγούμη. Αγίας Σοφίας , από την Εγνατία έως την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας.

, από την Εγνατία έως την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας. Π. Μελά , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Βενιζέλου , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Μ. Ανδρόνικου, σε όλο το μήκος της.

Παράλληλα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, στο τμήμα από την Κατσιμίδη έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους όπου θα εφαρμοστούν τα μέτρα.

Από τις 15:00 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου και έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σταδιακά από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής – Αγίου Δημητρίου, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, και στη συνέχεια μέσω της Ολυμπιάδος.

Για την κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής, αλλά και μέσω της Αγίου Δημητρίου, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην κυκλοφορία.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα, με την ανάπτυξη του συνόλου της δύναμής της. Παράλληλα, τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίριες διασταυρώσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για κατανόηση και συνεργασία σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.