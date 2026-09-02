Ryanair: «Ψαλίδι» στις πτήσεις και προειδοποιήσεις για ανατιμήσεις λόγω ενεργειακού κόστους

Η Ryanair Holdings μειώνει τον στόχο της για την επιβατική κίνηση κατά το οικονομικό έτος 2027, καθώς προχωρά σε περικοπές του χειμερινού της προγράμματος, με στόχο να περιορίσει την έκθεσή της στο αυξημένο κόστος του πετρελαίου.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εκτιμά πλέον ότι θα μεταφέρει 214 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος 2027, έναντι 216 εκατ. επιβατών που προέβλεπε προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Για το διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου, η επιβατική κίνηση αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα περσινά επίπεδα. Η μετοχή της Ryanair σημείωσε πτώση έως και 1,4% κατά τις πρωινές συναλλαγές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο επίκεντρο το κόστος των καυσίμων

Ο κλάδος των αερομεταφορών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες από τις αυξημένες τιμές των αεροπορικών καυσίμων, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν διανύει πλέον τον έκτο μήνα.

Η άνοδος του κόστους έχει επηρεάσει τη ζήτηση των καταναλωτών, ενώ την ίδια στιγμή οι αεροπορικοί ναύλοι έχουν αυξηθεί. Ως αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να ενισχύσουν τη ζήτηση.

Η Ryanair προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να προκαλέσει σημαντική άνοδο στους ναύλους των ευρωπαϊκών πτήσεων μικρών αποστάσεων, εξέλιξη που θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, έχει επισημάνει δημόσια ότι μεταξύ των εταιρειών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην αύξηση του κόστους βρίσκονται οι Air Baltic και Wizz Air Holdings.

Παράλληλα, η EasyJet, ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Ryanair στην αγορά των αερομεταφορών χαμηλού κόστους, συμφώνησε τον περασμένο μήνα να εξαγοραστεί από την Apollo Global Management έναντι 5,7 δισ. λιρών.

Περιορισμός των χειμερινών ζημιών

Η Ryanair εκτιμά ότι οι αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα θα επιτρέψουν στην εταιρεία να περιορίσει τις ζημιές της κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 70 έως 100 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος, η εταιρεία εκτιμά ότι βρίσκεται σε «καλή θέση» για να παραμείνει κερδοφόρα κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Ωστόσο, προβλέπει ότι τα κέρδη μετά φόρων θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Η μετοχή της Ryanair έχει καταγράψει απώλειες περίπου 23% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας του υψηλότερου κόστους λειτουργίας αλλά και της πιο αδύναμης ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ryanair είχε προχωρήσει και πέρυσι σε υποβάθμιση του στόχου της για την επιβατική κίνηση, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών από την Boeing περιόρισαν τα σχέδια επέκτασης και ανάπτυξης του αερομεταφορέα.