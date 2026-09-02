ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ryanair: «Ψαλίδι» στις πτήσεις και προειδοποιήσεις για ανατιμήσεις λόγω ενεργειακού κόστους
Επιχειρήσεις
11:02 - 02 Σεπ 2026

Ryanair: «Ψαλίδι» στις πτήσεις και προειδοποιήσεις για ανατιμήσεις λόγω ενεργειακού κόστους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ryanair Holdings μειώνει τον στόχο της για την επιβατική κίνηση κατά το οικονομικό έτος 2027, καθώς προχωρά σε περικοπές του χειμερινού της προγράμματος, με στόχο να περιορίσει την έκθεσή της στο αυξημένο κόστος του πετρελαίου.  

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εκτιμά πλέον ότι θα μεταφέρει 214 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος 2027, έναντι 216 εκατ. επιβατών που προέβλεπε προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Για το διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου, η επιβατική κίνηση αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα περσινά επίπεδα. Η μετοχή της Ryanair σημείωσε πτώση έως και 1,4% κατά τις πρωινές συναλλαγές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο επίκεντρο το κόστος των καυσίμων

Ο κλάδος των αερομεταφορών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες από τις αυξημένες τιμές των αεροπορικών καυσίμων, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν διανύει πλέον τον έκτο μήνα.

Η άνοδος του κόστους έχει επηρεάσει τη ζήτηση των καταναλωτών, ενώ την ίδια στιγμή οι αεροπορικοί ναύλοι έχουν αυξηθεί. Ως αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να ενισχύσουν τη ζήτηση.

Η Ryanair προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να προκαλέσει σημαντική άνοδο στους ναύλους των ευρωπαϊκών πτήσεων μικρών αποστάσεων, εξέλιξη που θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, έχει επισημάνει δημόσια ότι μεταξύ των εταιρειών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην αύξηση του κόστους βρίσκονται οι Air Baltic και Wizz Air Holdings.

Παράλληλα, η EasyJet, ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Ryanair στην αγορά των αερομεταφορών χαμηλού κόστους, συμφώνησε τον περασμένο μήνα να εξαγοραστεί από την Apollo Global Management έναντι 5,7 δισ. λιρών.

Περιορισμός των χειμερινών ζημιών

Η Ryanair εκτιμά ότι οι αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα θα επιτρέψουν στην εταιρεία να περιορίσει τις ζημιές της κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 70 έως 100 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος, η εταιρεία εκτιμά ότι βρίσκεται σε «καλή θέση» για να παραμείνει κερδοφόρα κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Ωστόσο, προβλέπει ότι τα κέρδη μετά φόρων θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Η μετοχή της Ryanair έχει καταγράψει απώλειες περίπου 23% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας του υψηλότερου κόστους λειτουργίας αλλά και της πιο αδύναμης ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ryanair είχε προχωρήσει και πέρυσι σε υποβάθμιση του στόχου της για την επιβατική κίνηση, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών από την Boeing περιόρισαν τα σχέδια επέκτασης και ανάπτυξης του αερομεταφορέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού
Ομόλογα

Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού

Κικίλιας: Δεν δεχόμαστε το κόστος των πολιτικών στη ναυτιλία να μετακυλιστεί στην κοινωνία και στα νοικοκυριά
Ναυτιλία

Κικίλιας: Δεν δεχόμαστε το κόστος των πολιτικών στη ναυτιλία να μετακυλιστεί στην κοινωνία και στα νοικοκυριά

Λιανεμπόριο: Ο τζίρος ανεβαίνει, αλλά η πραγματική κατανάλωση πιέζεται
Οικονομία

Λιανεμπόριο: Ο τζίρος ανεβαίνει, αλλά η πραγματική κατανάλωση πιέζεται

«Απογειώνεται» το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Πάνω από 10 εκατ. επιβάτες και το 2026
Ειδήσεις

«Απογειώνεται» το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Πάνω από 10 εκατ. επιβάτες και το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 13:58

Ήπιες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου – Η αγορά σταθμίζει τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά

Πολιτική
02/09/2026 - 13:57

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Νομίσματα
02/09/2026 - 13:38

Bitcoin: Σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα $77.000 – Πού βρίσκεται η κρίσιμη αντίσταση

Οικονομία
02/09/2026 - 13:31

ΤτΕ: Ανοδικά τα επιτόκια στα υφιστάμενα δάνεια τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 13:28

Να που ο Σαμαράς «τρέχει» την κυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/09/2026 - 13:04

Morgan Stanley: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Alpha Bank

Ειδήσεις
02/09/2026 - 12:59

Στενά του Ορμούζ: Δύο τάνκερ στις φλόγες – Δύο ναυτικοί νεκροί

Οικονομία
02/09/2026 - 12:54

ΟΔΔΗΧ: Στα 2,62% η απόδοση – 2,3 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων

Ομόλογα
02/09/2026 - 12:49

Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα – Εκτινάσσεται το κόστος δανεισμού

Πολιτική
02/09/2026 - 12:40

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πίνει στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers

Πολιτική
02/09/2026 - 12:32

ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης στην ενέργεια δεν ξεπλένεται με εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 12:32

Απώλειες στις ευρωαγορές εν μέσω της διεθνούς έντασης

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 12:21

Καλαμπόκι: Ισχυρές πιέσεις μετά το ράλι – Κατοχυρώνουν κέρδη οι επενδυτές

Οικονομία
02/09/2026 - 12:15

«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ

Αυτοδιοίκηση
02/09/2026 - 12:04

Έρευνα: Τα κενά στην ακίνητη περιουσία των 332 δήμων της Ελλάδας

Πολιτική
02/09/2026 - 12:00

Παραστατίδης: Η Ειδική Αγωγή δεν είναι σκηνικό για κυβερνητικές επισκέψεις

Αναλύσεις
02/09/2026 - 11:38

Τιμή-στόχος €35,50 στη μετοχή της Jumbo από την Pantelakis

Ειδήσεις
02/09/2026 - 11:37

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» ενόψει ΔΕΘ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 11:30

Κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου με το Allwyn Rockets

Σχόλια Αγοράς
02/09/2026 - 11:27

Πτωτική διάθεση στο Χρηματιστήριο – Στις 2.650 μονάδες η μάχη των αγοραστών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 11:16

H Zeekr αναδείχθηκε 3η premium BEV μάρκα στην ελληνική αγορά

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 11:12

Πετρέλαιο: Νέα «πύλη εισόδου» για τους μικρομεσαίους επενδυτές – Τι αλλάζει στην αγορά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/09/2026 - 11:02

Η ΔΕΗ ανοίγει νέο μέτωπο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 11:02

Ryanair: «Ψαλίδι» στις πτήσεις και προειδοποιήσεις για ανατιμήσεις λόγω ενεργειακού κόστους

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 10:53

Trade Estates: Εκτόξευση 59,1% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο, στα €22,26 εκατ.

Ειδήσεις
02/09/2026 - 10:42

ΕΚΤ: Σχεδόν βέβαιη η νέα αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με τον Νάγκελ

Ειδήσεις
02/09/2026 - 10:37

Ανατολική Γερμανία: Ο φόβος για το έγκλημα χτυπά «κόκκινο» – Ασυμφωνία με τα πραγματικά δεδομένα

Ανεμοδείκτης
02/09/2026 - 10:31

Το ETCS στα τρένα υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί…

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/09/2026 - 10:22

ΔΕΘ: Ο ΕΣΠ ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030

Αναλύσεις
02/09/2026 - 10:14

Στις 2440-2450 η εγγύτερη περιοχή στήριξης για το ΓΔ στο Euronext Athens

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ