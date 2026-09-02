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Τσουκαλάς: Διαφήμιζαν τις μειώσεις τιμών, ενώ άφηναν ανεξέλεγκτο το ράλι ανατιμήσεων
Πολιτική
14:08 - 02 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Διαφήμιζαν τις μειώσεις τιμών, ενώ άφηναν ανεξέλεγκτο το ράλι ανατιμήσεων

Reporter.gr Newsroom
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«Σε ποια άλλη χώρα έχουμε εξαγγελία μειώσεων τιμών σε προϊόντα ετεροχρονισμένα; Να λέει, δηλαδή, η Κυβέρνηση ότι θα γίνουν οι μειώσεις, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις δύο μήνες μετά;», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον Real FM την Τετάρτη (2/9).  

Ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε πως, ενώ υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, η αγορά έμεινε ανεξέλεγκτη εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται, σε μια σειρά προϊόντων, ράλι ανατιμήσεων από 20% έως 35%. Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα:

«Εγώ βλέπω, για παράδειγμα, σαμπουάν 400ml, το οποίο στις 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. Στις 30 Αυγούστου είχε πάει στα 3,54 ευρώ και χθες πήγε στα 3,25 ευρώ. Δηλαδή, είναι 0,82 ευρώ παραπάνω από ό,τι ήταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από ένα ευρώ. Φυσικός χυμός πορτοκάλι. Εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Στις 10 Ιουλίου ήταν 3,14 ευρώ, στις 28 Αυγούστου πήγε στα 4,50 ευρώ και χθες ανακοινώθηκε στα 4,05 ευρώ. Άρα, είχαμε αύξηση 29% και η τωρινή τιμή παραμένει υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου. Κοτομπουκιές, πολύ γνωστή μάρκα. Στις 8 Ιουλίου ήταν 5,59 ευρώ, στις 29 Αυγούστου πήγε στα 7,08 ευρώ και χθες ήταν 7,07 ευρώ».

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «κλασική τακτική της κυβέρνησης να βαφτίζει το ψάρι κρέας», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, και στην προστασία της πρώτης κατοικίας:

«Προχθές μας έλεγε ότι έχει ψηφίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεσης, γιατί προσκρούει στους ευρωπαϊκούς κανόνες, χωρίς να μας απαντούν ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει ψηλά στην ατζέντα του το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών, κάνοντας αναφορά στον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης, ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση. Έχουμε έναν μόνιμο μηχανισμό, που θα ελέγχει πότε υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και εκεί θα παρεμβαίνει».

Απαντώντας στο χθεσινό σχόλιο της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σημείωσε: «Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ στα τέλη Ιουλίου, την οποία δεν περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, μόνο και μόνο για να προλάβει τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία».

«Βλέπω συμφωνία μεταξύ ΕΛΑΣ και Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο τα ίδια πράγματα. Συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνούν στην εξωτερική πολιτική, στον νόμο Κατρούγκαλου.

Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Ο δικός μας αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ, αντί για τη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουμε να αλλάξει στάση», κατέληξε.

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