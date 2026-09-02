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«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ
Οικονομία
12:15 - 02 Σεπ 2026

«Ελληνική Παραγωγή»: Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η «Ελληνική Παραγωγή» καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να μετατρέψουν τη φετινή Έκθεση σε αφετηρία για ένα συνεκτικό σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγής, της μεταποίησης και της ανταγωνιστικότητας  με ανακοίνωσή της,  καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να μετατρέψουν τη φετινή Έκθεση σε αφετηρία για ένα συνεκτικό σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγής, της μεταποίησης και της ανταγωνιστικότητας ενώ όψει της ΔΕΘ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η Ελληνική Παραγωγή, «η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και πρέπει να αποτελέσει αφορμή και ευκαιρία για ουσιαστικές ανακοινώσεις γύρω από ένα συνεκτικό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που θα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Αυτό το πλαίσιο είναι το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων, τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Για το λόγο αυτό έχει σημασία οι ανακοινώσεις των πολιτικών δυνάμεων να μην περιοριστούν σε εξαγγελίες και παροχές προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά να σηματοδοτούν μια νέα πορεία για την οικονομία. Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, με σημαντική ενίσχυση του πυλώνα της μεταποίησης, είναι προϋπόθεση για ισόρροπη, αποκεντρωμένη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Η φετινή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της ένα μήνα μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία (6/8) όπου παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης, με 7 στρατηγικές προτεραιότητες για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής παραγωγής.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε στη διάρκεια της συνεδρίασης ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης «αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία» επισημαίνοντας ότι «η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής».

Το βήμα της ΔΕΘ αποτελεί λοιπόν ευκαιρία διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων και χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση του στόχου της αλλαγής αναπτυξιακού υποδείγματος. Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» κρίνει πως μέτρα όπως η επαναφορά των ταχύτερων αποσβέσεων για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, η μείωση του ενεργειακού και του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και οι θετικές ρυθμίσεις του νέου χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και προς τη σύγκλιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την εγχώρια βιομηχανία προς τα ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θέσει την ενίσχυση της βιομηχανίας σε απόλυτη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Είναι ευκαιρία η σχετική προετοιμασία να συνδυαστεί με ένα Εθνικό Σχέδιο για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης που θα μας επιτρέψει, μεταξύ άλλων, να επωφεληθούμε με σημαντικούς πόρους και από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας που τίθεται σε λειτουργία στις αρχές του 2028.

Ο παραγωγικός κόσμος είναι έτοιμος να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην αναγκαία αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος, που έχει ως βασική προϋπόθεση το γόνιμο και διαρκή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και βιομηχανίας. Η υλοποίηση των αποφάσεων της πρόσφατης συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας με τη λειτουργία μηχανισμών συνεχούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι κρίσιμης σημασίας στην κατεύθυνση αυτή».

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