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ΧΑ: Σημαντική στήριξη ΓΔ στις 1964 μονάδες
Αναλύσεις
09:19 - 26 Αυγ 2025

ΧΑ: Σημαντική στήριξη ΓΔ στις 1964 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Με θετική διάθεση και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 0,58% και να κλείνει στις 2.116,1 μονάδες, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά νέα υψηλά 15ετίας στις 2.126,99 μονάδες.  

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο +0,88% στις 2.322 μονάδες, με την Alpha Bank να πρωταγωνιστεί τόσο σε απόδοση (+6,21% στα 3,779 ευρώ) όσο και σε τζίρο, συγκεντρώνοντας άνω του μισού ημερήσιου όγκου (189 εκατ. ευρώ σε σύνολο 350,6 εκατ.).

Αντίθετα, οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες υποχώρησαν ελαφρά, με ΕΤΕ -0,16%, Eurobank -1,27% και Πειραιώς -1,04%. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (+2,86%), λόγω εισαγωγής στον FTSE Large Cap.

Στα υπόλοιπα blue chips, ισχυρές κινήσεις καταγράφηκαν στη Metlen (+3,3%), ΕΛΧΑ (+3,42%), Λάμδα (+2,87%) και Aegean, η οποία σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στα €14,98 (+2,6%).

Στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ (-2,28%), Cenergy (-1,42%), Jumbo (-1,22%) και Motor Oil (-0,76%).

Στα mid-caps, η Αλουμύλ ξεχώρισε με άλμα +8,17%, η ΑΒΑΞ κινήθηκε ανοδικά για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση (+2,15%), ενώ ο ΟΛΘ ενισχύθηκε κατά +4,58%.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Κρι Κρι (-5,45%), ενώ ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά -1,56% μετά την αποκοπή μερίσματος.

Συνολικά, 75 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 52 πτωτικών, σε μία συνεδρίαση που διαφοροποιήθηκε θετικά από το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη. Τέλος, το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, με το Brent στα 68,6 δολάρια και το WTI στα 64,6 δολάρια.

Ο Γ∆ την προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε απώλειες, επιτυγχάνοντας να κλείσει πάνω από τη αντίσταση των 2100 μονάδων. Την πιο σημαντική στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, αποτελούν πλέον οι 1964 μονάδες, όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Την πιο σημαντική αντίσταση για το Γ∆ αποτελούν οι 2236 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει περαιτέρω τη τεχνική εικόνα του ΓΔ.

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