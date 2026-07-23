ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με χαρακτηριστικά sell off η σημερινή διόρθωση στο Euronext Athens με 22 από τις 25 μετοχές του FTSE να κινούνται πτωτικά και με τον ΓΔ να αφήνει την ασφάλεια των 2500 μονάδων με το κλείσιμο αρκετά χαμηλότερα στις 2456 -2% με μόνο ελπιδοφόρο στοιχείο την διακράτηση της μηνιαίας στήριξης των 2430 μονάδων.

Υψηλός για τα δεδομένα της εποχής και ο τζίρος στα 414 εκ. με τις περισσότερες μετοχές να υποχωρούν πάνω από -1% με τις τράπεζες σε πρώτο πλάνο (ΔΤΡ -2.5%) με μεγάλες απώλειες σε ΕΥΡΩΒ -3%, ΑΛΦΑ -3.3%, OPTIMA -3.1% υπό το βάρος και της ανακοίνωσης του δείκτη STOXX και της διόρθωσης στην συνέχεια για αλλαγή της καταλυτικής ημερομηνίας ένταξης του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές τον Ιούνιο του 2027 αντί του ανακοινωμένου Σεπτεμβρίου του 2026 με τον δείκτη να χάνει ενδοσυνεδριακά έως και -4,9%.

Απωλειών συνέχεια για τις τρείς μετοχές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις ΑΜΚ/placement τους με

a. την ΕΛΧΑ -5.4% να απέχει πλέον πάνω από -13% από την τιμή της αύξησης

b. τον AKTOR -2.3% να χάνει την αντίστοιχη τιμή διάθεσης υποχωρώντας ενδοσυνεδριακά και κάτω από τα 11 ευρώ, ενώ σήμερα ανακοίνωσε και την έκδοση νέου 5ετούς Ομολόγου ύψους 300 εκ.

c. την CREDIA να πιέζεται έως τα 0,90 και να κλείνει τελικά στο -1.9%.

Στο κόκκινο και ΑΡΑΙΓ -3.1%, ΤΙΤΑΝ -2.7%, ΔΑΑ -2.3%, METLEN -1.6%, ΕΕΕ -3.7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2.2%.

Καλύτερη εικόνα – όπως μας έχουν συνηθίσει – στα διυλιστήρια με ΜΟΗ 1.5% , ΕΛΠΕ +0.6% και αναλογικά καλύτερη συμπεριφορά σε CENER +1.5% από τον όμιλο Viohalco.

Μετά από αρκετές συνεδριάσεις καλύτερη – συγκριτικά – συνεδρίαση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -1% vs FTSE -2.1%) κυρίως εξαιτίας της αντίδρασης του ΑΒΑΞ +3.9%, ΑΛΜΥ +0.4%, ΦΡΛΚ +0,5% ενώ πτωτικά συνέχισαν η ΤΡΕΣΤΑΤΕ -2.6%, ΠΛΑΘ -4.3%, BYLOT -2.4%, ΠΡΟΝΤΕΑ -2.8%.

Σε κλοιό πωλήσεων και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ -5.3%, ΚΟΥΑΛ -3.1%, ΙΝΛΙΦ -2.6%, ΥΚΝΟΤ -1.4% και QLCO -1.8%.

Πτωτικά και οι ευρωπαϊκές αγορές με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν ο MIB -2.5% και ο CAC -1.7%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης