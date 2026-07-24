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Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου
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17:32 - 24 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη από την χθεσινή (Πέμπτη, 23/7), με τον ΓΔ να ανακάμπτει σημαντικά και να κλείνει στις 2492 μονάδες (+1,5%), αποκαθιστώντας και την χαμένη ισορροπία, με συγκριτικά χαμηλότερο πάντως τζίρο στα 260 εκ. ευρώ.  

Στυλοβάτες της κίνησης οι τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ +2,2%) με τα μεγαλύτερα κέρδη σε OPTIMA +2%, ΕΥΡΩΒ +2,6%, ΠΕΙΡ +2%, ΕΤΕ +3,3%, CREDIA +3,1% στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα επίπεδα του τελευταίου placement (0.90).

Σημαντική αντίδραση και από την ΕΛΧΑ +2,5% που πληγώθηκε το προηγούμενο διάστημα, προφανώς λόγω της ποιότητας των συμμετεχόντων στην ΑΜΚ, ανοδικά η ΕΥΔΑΠ +2,4%, όπως και ο ΤΙΤΑΝ +1,9% σε καθαρά ανοδικό μονοπάτι.

Καθολική σχεδόν συμμετοχή των ανοδικών στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (22 στις 25), με κέρδη άνω του +1% και σε ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ. Δεν άντεξαν τα υψηλά τους με πτωτικό κλείσιμο η CENER, ΒΙΟ και ΕΛΠΕ.

Μάλλον ως εξαίρεση στον κανόνα η χθεσινή συνεδρίαση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην συσχέτιση των αποδόσεων υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με την ψαλίδα να ανοίγει και πάλι (FTSE +1.5% vs FTSEM +1%), με τις κυριότερες μεταβολές σε BYLOT +3.4%, ΑΔΜΗΕ +1,8%, ΙΝΤΚΑ +1.7%, ΟΛΘ +1.1%, ΛΑΒΙ +2.7%, αλλά και σε ΑΛΜΥ -1,6%, ΟΛΠ -1,1%.

Ξεχώρισε η ΔΟΜΙΚ +1,6% στην μικρή κεφαλαιοποίηση, χαμηλότερα κλεισίματα σε ΑΕΜ -1,7% και ΠΑΠ -1,7%.

Μετά και το πρόσφατο σημαντικό πτωτικό γύρισμα σε μετοχές του FTSE, καταγράφουμε όσες βρίσκονται στην λεγόμενη επικίνδυνη ζώνη (bear market zone) με σημαντική απόκλιση από τα υψηλά έτους, καθώς και την απόσταση που πρέπει να καλύψουν για να επανέλθουν στην ομαλότητα.

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Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός της σημασίας του timing στις επενδυτικές επιλογές αλλά και στις τεράστιες αποκλίσεις που υπάρχουν στις αποδόσεις ακόμα και σε μετοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και κεφαλαιοποίηση.

Σε ό,τι αφορά στο διεθνές περιβάλλον δεν διαφαίνεται για την ώρα σημάδι αποκλιμάκωσης κάτι που εντείνει την νευρικότητα και στις χρηματαγορές, παρά τα σημερινά θετικά πρόσημα στους διεθνείς δείκτες (ενδεικτικά DAX +0,9%) και στην μικρή υποχώρηση των τιμών πετρελαίου και ΦΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 17:40
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