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Έχει ξεχάσει ο Τσίπρας ότι είναι βουλευτής;
Ανεμοδείκτης
13:04 - 22 Αυγ 2025

Έχει ξεχάσει ο Τσίπρας ότι είναι βουλευτής;

Άγγελος Κωβαίος
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Λίγες εβδομάδες απομένουν για την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου, η οποία σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ακόμη και αν αυτές γίνουν την άνοιξη του 2027 (μάλλον δύσκολο) και εν όψει αυτών, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, με τη συνέντευξη του στη Le Monde. Αυτή περιελάμβανε πολλά στοιχεία και συνοδευόταν από μία μάλλον ατυχή φωτογραφία, αν τη συνδυάσει κανείς με το μήνυμα που ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός θέλησε να στείλει, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να πει «την αλήθεια» του.

Πέραν αυτού όμως, υπάρχει και μία παραδοξότητα. Λέει μεταξύ άλλων ο Τσίπρας: «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους». Αγνοώντας τη λεκτική ακροβασία, μήπως έχει ξεχάσει ότι είναι ενεργό μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου; Θα έχει υπό αυτήν την έννοια και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αποχώρησή του από το κόμμα με το οποίο εξελέγη, ως πρώην Πρωθυπουργός, εφόσον προχωρήσει στο επόμενο βήμα...

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