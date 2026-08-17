Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως βρίσκεται ξανά η σχέση του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του περιοδικού Closer, το ζευγάρι φέρεται να διαφωνεί εντόνως σχετικά με το πού θα φοιτήσουν στο σχολείο τα δύο τους παιδιά, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, αμέσως μετά την προσπάθεια επανασύνδεσης και ειρήνευσης με τον Βασιλιά Κάρολο.

Η Επιθυμία του Χάρι για Βρετανική Εκπαίδευση

Ο Δούκας του Σάσσεξ φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς τα παιδιά του να διατηρήσουν ισχυρούς δεσμούς με τις βρετανικές του ρίζες.

Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει: «Ο Χάρι δεν μπορεί να αποκλείσει τη βρετανική εκπαίδευση. Θέλει τα παιδιά του να έχουν μια ουσιαστική σύνδεση με αυτή την πλευρά της οικογένειάς τους. Θα προτιμούσε να φοιτήσουν σε ένα μικτό σχολείο, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να είναι ημερήσιοι μαθητές».

Η τάση αυτή του Χάρι δεν είναι καινούργια. Πέρυσι, στο περιθώριο των βραβείων WellChild, φίλη του Δούκα αποκάλυψε πως ο ίδιος της εξέφρασε τον θαυμασμό του για το εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας του, τονίζοντας το πόσο «υπέροχα είναι τα σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

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