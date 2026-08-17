Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Σε νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ εντός του 2026, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα, επιδιώκοντας να επιταχύνει την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και να αφήσει την Ιταλία στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης ως προς το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πρόωρη εξόφληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ δανείων προς ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, αλλά και ομολόγου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο κανονικά λήγει το 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται μέχρι το τέλος του έτους να περιοριστεί κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

Στο 137% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος

Οι νεότερες εκτιμήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προβλέπουν ότι ο λόγος του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί φέτος στο 137%, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 138,2%.

Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα θα βρεθεί ήδη από το τέλος του 2026 κάτω από την Ιταλία στην κατάταξη των χωρών της Ευρωζώνης ως προς το δημόσιο χρέος. Η Ιταλία εκτιμάται ότι θα δει το δικό της χρέος να αυξάνεται στο 138,6% του ΑΕΠ, από 137,1% το 2025, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό της σχέδιο.

Η ανατροπή αυτή αναμένεται να έρθει νωρίτερα από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις εαρινές προβλέψεις της, η Κομισιόν εκτιμούσε ότι το ελληνικό χρέος θα διαμορφωνόταν στο 140,7% του ΑΕΠ το 2026 και στο 134,4% το 2027, τοποθετώντας την αλλαγή στην κατάταξη ένα έτος αργότερα.

Νέα κίνηση μετά τα 6,9 δισ. ευρώ

Η σχεδιαζόμενη αποπληρωμή έρχεται σε συνέχεια της πρόωρης εξόφλησης 6,9 δισ. ευρώ τον περασμένο Ιούνιο. Πρόκειται για δάνεια που συνδέονται με το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης και ειδικότερα με τη διμερή Δανειακή Διευκόλυνση του 2010.

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του χρέους, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στις αγορές και έχει περιορίσει το κόστος δανεισμού.

Ενδεικτικό είναι ότι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έχει υποχωρήσει κάτω από τις αντίστοιχες αποδόσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Η πρόωρη εξόφληση του ομολόγου των 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027 θα περιορίσει παράλληλα τις ανάγκες αναχρηματοδότησης της επόμενης χρονιάς. Ως εκ τούτου, η στρατηγική δανεισμού για το 2027 αναμένεται να κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2026.

Παρά τις νέες αποπληρωμές, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν πάνω από τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, παρέχοντας σημαντικό «μαξιλάρι» ρευστότητας.

Ισχυρά πλεονάσματα ανοίγουν δημοσιονομικό χώρο

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της κυβέρνησης διαδραματίζει και η καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τον δημοσιονομικό στόχο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο τόσο για την επιτάχυνση της μείωσης του χρέους όσο και για την υιοθέτηση νέων μέτρων ελάφρυνσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, αλλά και τον ευρύτερο σχεδιασμό έως το 2030.

Εφόσον η θετική πορεία των εσόδων συνεχιστεί, στο τραπέζι βρίσκονται πρόσθετες παρεμβάσεις για τους αυτοαπασχολουμένους και άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί και θα πρέπει να είναι συμβατές με το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.