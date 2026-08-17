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Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$
Χρηματιστήρια
23:12 - 17 Αυγ 2026

Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones υποχώρησε τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,52%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,32%. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 272 μονάδες, ή 0,51%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έληξε τη Δευτέρα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνομιλιών για την παράταση του μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η χώρα θα περάσει σε επιθετική στάση εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα βομβάρδιζαν το Ομάν εάν «μπει εμπόδιο».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύονταν τελευταία περίπου 2% υψηλότερα, πάνω από τα 84 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύονταν κατά 2%, πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου (Treasury) έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο του 2007, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν.

«Επιστρέψαμε στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων σε πραγματικό χρόνο και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απλώς έχουν επιλέξει να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Jason Stephens, ιδρυτής της Evertern Wealth. «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου παρά κίνδυνος περαιτέρω ανόδου», λόγω της πιθανότητας να επιτευχθεί συμφωνία, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί πραγματικά σε αυτό το ζήτημα και να πετύχει μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Η Micron Technology αποτέλεσε, ωστόσο, ένα φωτεινό σημείο στη συνεδρίαση, καθώς η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 5%.

Και άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η Broadcom και η Nvidia, κινήθηκαν ανοδικά, καθώς ανανεώθηκε η αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι επενδυτές έχουν μπροστά τους μια εβδομάδα με λιγότερους σημαντικούς καταλύτες στην οικονομική ατζέντα. Ωστόσο, η Federal Reserve θα δημοσιοποιήσει την Τετάρτη τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασής της. Παράλληλα, αναμένονται αρκετές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με τα αποτελέσματα της Walmart να ανακοινώνονται την Πέμπτη. Οι Home Depot και Lowe’s θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους την Τρίτη και την Τετάρτη, αντίστοιχα.

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