Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $90, καθώς το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της σύγκρουσης

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα, αφού το Ιράν και οι ΗΠΑ απέκλεισαν το ενδεχόμενο παράτασης του μνημονίου κατανόησης (MOU) που υπέγραψαν τον Ιούνιο με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα περάσει στην επίθεση, αντί να βασίζεται στην άμυνα, εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2,6%, κλείνοντας στα 84,50 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 2,7%, φτάνοντας στα 90,87 δολάρια το βαρέλι.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από το Ιράν να «σηκώσει τη λευκή σημαία της παράδοσης» σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Τραμπ απείλησε επίσης να βομβαρδίσει το Ομάν, σύμμαχο των ΗΠΑ, επειδή διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη σχετικά με τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox.

Αργότερα, ο πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι δεν θα επιδιώξει παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ ήταν σχεδόν ακινητοποιημένη την Κυριακή, καθώς μόλις τρία πλοία διέσχισαν τα Στενά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Ο μέσος όρος των διελεύσεων τις τελευταίες πέντε ημέρες ήταν 12 πλοία.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου 130 πλοία διέσχιζαν τα Στενά.

Οι τιμές του Brent πιθανότατα θα κινηθούν ξανά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Κίνα αυξάνει τις εισαγωγές της, δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy.

Η Κίνα έχει μειώσει τις εισαγωγές της κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, στα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, γεγονός που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να μην εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές του αργού κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο ΜακΝάλι στο CNBC.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το Πεκίνο πιθανότατα θα επιτρέψει στα διυλιστήριά του να αυξήσουν τις εισαγωγές, ώστε να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

«Το να βγει η Κίνα από την απότομη δίαιτά της στις εισαγωγές δεν συνάδει με τη διατήρηση των τιμών του Brent σε σταθερά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής.