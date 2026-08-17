Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα παίκτης της γερμανικής Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το συμβόλαιό του είναι ένα από τα ακριβότερα για Έλληνα παίκτη.

Η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα εισπράξει ακόμα 6 εκατ. ευρώ μπόνους τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο ίδιος ο παίκτης θα έχει απολαβές που θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

{https://x.com/BVB/status/2089352204180144248}

O ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον παίκτη με μία συγκινητική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του.



Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=x8gUnjb6wUk}



Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες.Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.



Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!Καλή τύχη, Γιάννη!