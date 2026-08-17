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Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο
Ανεμοδείκτης
14:40 - 17 Αυγ 2026

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα ανοίξει το ΠΑΣΟΚ τη φετινή πολιτική «σεζόν», η οποία, όπως είθισται, ξεκινά με την εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου.

Η επιλογή της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη να πραγματοποιήσει την εκδήλωση στο Ηράκλειο φέρεται, πάντως, να προκάλεσε εκπλήξεις αλλά και ενστάσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεδομένου ότι στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ μετριέται στην πρώτη θέση στις μετρήσεις, υπήρξαν στελέχη που υποστήριξαν ότι η εκδήλωση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Αττική, όπου τα ποσοστά του κόμματος παραμένουν χαμηλά.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι ψίθυροι που θέλουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να επέλεξε στρατηγικά την ιδιαίτερη πατρίδα του, έχοντας το βλέμμα στραμμένο σε πιθανές διαρροές ψηφοφόρων προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη η φημολογία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιος του Γιώργου Παπανδρέου, ενδέχεται να είναι υποψήφιος στην περιοχή, παίρνοντας τη σκυτάλη της οικογενειακής πολιτικής παράδοσης. Ο ίδιος μένει τα τελευταία χρόνια μόνιμα στην Κρήτη, γεγονός που τροφοδοτεί τα σχετικά σενάρια…

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 14:49
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