R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I) αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές (BBB positive), εκτιμώντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει σταθερή οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω δημοσιονομική βελτίωση. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τον R&I, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, τον τουρισμό, τις επενδύσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Για το 2026 προβλέπεται επιβράδυνση, κυρίως λόγω του πληθωρισμού και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 2%.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στα δημόσια οικονομικά. Το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει πάνω από 4% του ΑΕΠ, ενώ η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσω της ψηφιοποίησης της φορολογίας, των ηλεκτρονικών πληρωμών και της ψηφιακής κάρτας εργασίας συμβάλλει στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με τον οίκο να προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωσή του τα επόμενα χρόνια.

Στον τραπεζικό τομέα, ο R&I αναγνωρίζει σημαντική πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το ποσοστό τους να πλησιάζει πλέον τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η ρευστότητα των τραπεζών έχει ενισχυθεί χάρη στην αύξηση των καταθέσεων, ενώ η κεφαλαιακή τους επάρκεια παραμένει σε σταθερά επίπεδα.

Παρά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 6% του ΑΕΠ, ο οίκος δεν το θεωρεί άμεσο κίνδυνο, καθώς συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις αυξημένες εισαγωγές που προκύπτουν από την επενδυτική δραστηριότητα και χρηματοδοτείται εν μέρει από ξένες επενδύσεις και τα έσοδα από τον τουρισμό.

Καθοριστικό για μια νέα αναβάθμιση θα είναι, σύμφωνα με τον R&I, το κατά πόσο η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική οικονομικής ανάπτυξης και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Συνολικά, ο οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρότερη δημοσιονομική και τραπεζική βάση και διατηρεί καλή δανειστική ικανότητα, με την πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και τα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα να αποτελούν τα σημαντικότερα στηρίγματα της πιστοληπτικής της εικόνας.