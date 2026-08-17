Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (17/8) ότι οι ΗΠΑ θα «βομβαρδίσουν» το Ομάν εάν η χώρα του Κόλπου «μπει στον δρόμο τους», την ώρα που εκπνέει η 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιράν, χωρίς να διαφαίνεται επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων ή συμφωνία.

Το Ομάν έχει εμπλακεί σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, στην εμπορική ναυσιπλοΐα, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Ιράν εξακολουθεί να αρνείται ότι διεξάγει απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε, ωστόσο, τη Δευτέρα ότι πραγματοποιούνται άτυπες επαφές με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία.

«Είναι καλοί παίκτες του πόκερ, αλλά πεθαίνουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, αναφερόμενος στους ισχυρούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. «Δεν έχω κανένα χρονοδιάγραμμα. Δεν βιάζομαι».

Και πρόσθεσε, σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο: «Αν το Ομάν μπει στον δρόμο μας, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι βασική προϋπόθεση των ΗΠΑ παραμένει η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος ήταν και θα είναι πάντα να μην μπορεί το Ιράν, με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Παραλύουν» τα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις έρχονται καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε δραματικά και ουσιαστικά παρέλυσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη Δευτέρα, χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια επίσημη διαπραγμάτευση ή συμφωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, μόλις πέντε φορτηγά πλοία πέρασαν το Σάββατο από το κρίσιμο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά θαλάσσιο πέρασμα, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε διέλευση κανενός πλοίου. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί 31 διελεύσεις.

Η ναυτιλιακή κίνηση είχε ήδη υποχωρήσει σε χαμηλό τριών μηνών την προηγούμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, ο μέσος όρος πενταημέρου διαμορφώθηκε στις μόλις 13 διελεύσεις πλοίων ημερησίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC στα στοιχεία της Kpler.

Συνολικά, η ναυσιπλοΐα έχει μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, με τον αριθμό των διελεύσεων να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 130 πλοία ημερησίως υπό κανονικές συνθήκες.

Ο ειδικός της HSBC για τη ναυτιλία, Parash Jain, δήλωσε τη Δευτέρα στο Squawk Box Europe του CNBC ότι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου πως «το χάος είναι η νέα κανονικότητα» για τον κλάδο και να το ενσωματώνουν στις βασικές τους εκτιμήσεις.

Παρά την ένταση, οι τιμές του πετρελαίου κινoύνται λαφρώς χαμηλότερα τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές benchmark Brent υποχωρούν κατά 0,15%, στα 88,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 0,74%, στα 81,79 δολάρια.

Τεχεράνη: «Δεν υπάρχει εκεχειρία»

Οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ουσιαστικά παγώσει, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τη Δευτέρα στην ημερομηνία λήξης της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το Σάββατο ότι οι δύο χώρες «δεν έχουν τίποτα που να μοιάζει με εκεχειρία», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Shahrara News.

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και εμάς. Το Κατάρ και το Πακιστάν ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών και βρίσκονται σε επαφή μαζί μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Αραγτσί.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «ιρανικά» και ότι το άνοιγμα ή το κλείσιμό τους θα γίνεται «υπό τις εντολές του Ιράν».

Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ανεβάζει έτσι επικίνδυνα το θερμόμετρο, με την Ουάσινγκτον να πιέζει την Τεχεράνη και το Ιράν να διαμηνύει ότι εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.