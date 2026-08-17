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ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές
Χρηματιστήρια
16:24 - 17 Αυγ 2026

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Η διόρθωση της υπερβολικής αισιοδοξίας που επικρατεί γύρω από τις τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ είναι πιθανό να έρθει, και θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς τα περιθώρια που διαθέτουν η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική για να περιορίσουν ένα ενδεχόμενο οικονομικό πλήγμα είναι πλέον περιορισμένα, αναφέρει ανάρτηση στο ιστολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τη Δευτέρα (17/8)

Οι επενδυτές έχουν στραφεί μαζικά στις τεχνολογικές μετοχές, στοιχηματίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει ριζικά την παγκόσμια οικονομία. Ως αποτέλεσμα, οι αποτιμήσεις των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών βρίσκονται πλέον πολύ πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους.

«Η οικονομική έρευνα σχετικά με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις οδηγεί σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: μια διόρθωση των σημερινών χρηματιστηριακών αποτιμήσεων είναι πιθανή», αναφέρει η ανάρτηση. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο κείμενο δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη την επίσημη άποψη της ΕΚΤ.

Ακόμη και αν η τεχνολογία αποδειχθεί επιτυχημένη και τα εταιρικά κέρδη αυξηθούν, οι μετοχές θα μπορούσαν και πάλι να υποχωρήσουν, καθώς είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν οι υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες των αγορών για την αύξηση των κερδών, προσθέτει η ανάλυση.

Η υπερβολική αισιοδοξία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτώση

Και οι ψυχολογικές τάσεις στις αγορές συνηγορούν υπέρ μιας διόρθωσης, υποστηρίζει η ανάρτηση. Οι υπερβολικά αισιόδοξοι επενδυτές τείνουν να ανεβάζουν τις τιμές των μετοχών σε επίπεδα που ξεπερνούν τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Όταν, στη συνέχεια, η αισιοδοξία υποχωρεί, οι τιμές μπορεί να πέσουν ακόμη πιο απότομα από ό,τι θα συνέβαινε σε ένα πιο ορθολογικό σενάριο.

Για την Ευρώπη, μια διόρθωση στην αμερικανική αγορά θα αποτελούσε ζήτημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν έκθεση ύψους περίπου 440 δισ. ευρώ στις λεγόμενες «Magnificent Seven» — Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia και Tesla. Περίπου αντίστοιχη είναι και η έκθεση των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Με απλά λόγια: η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι ακόμη κι αν το αφήγημα γύρω από την AI τελικά αποδειχθεί σωστό, οι μετοχές μπορεί να έχουν προεξοφλήσει τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε να χρειάζεται μια σημαντική πτώση για να επανέλθουν σε πιο ρεαλιστικές αποτιμήσεις. Και επειδή τόσο οι Ευρωπαίοι επενδυτές όσο και τα νοικοκυριά έχουν μεγάλη έκθεση στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, μια τέτοια πτώση δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα στη Wall Street.

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