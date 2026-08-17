Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Κοινή δήλωση Γιώργου Μουλκιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας και Υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη και του Τομέα Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η εικόνα εισβολής ομάδας ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Πηνειού, με στόχο να απομακρύνουν προσαχθέντα, και μάλιστα με φθορές σε πόρτες και γραφεία, δεν είναι ένα «μεμονωμένο περιστατικό».

Είναι δυνατός ήχος καμπάνας για την κατάσταση στην Ελληνική Αστυνομία και την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών.

Ένα Αστυνομικό Τμήμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε χώρο όπου ο καθένας μπορεί να εισβάλλει, να απειλεί, να προκαλεί σωματικές βλάβες και ζημιές και να επιχειρεί να επιβάλει με τη βία τη δική του θέληση.

Το ερώτημα είναι απλό και αμείλικτο:

Ποιος έχει την ευθύνη ώστε οι αστυνομικές υπηρεσίες να έχουν επίπεδο ετοιμότητας να είναι πραγματικά προστατευμένες και οι αστυνομικοί να μπορούν να επιτελούν με ασφάλεια την αποστολή τους;

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές διαπιστώσεις και εκ των υστέρων επισκέψεις. Συντρέχει αποκλειστική ευθύνη αξιοπιστίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να ενημερώσει και να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών, για το τι ακριβώς συνέβη, εάν υπήρχαν συνθήκες ασφάλειας και επαρκούς στελέχωσης του αστυνομικού τμήματος και πώς κατέστη δυνατή η είσοδος σε αυτό.

Δεν μπορεί η Πολιτεία να ζητά από τον αστυνομικό να αντιμετωπίζει την παραβατικότητα, όταν την ίδια στιγμή δεν μπορεί να του εγγυηθεί ούτε την ασφάλειά του μέσα στο ίδιο το Αστυνομικό Τμήμα που υπηρετεί.

Η Γαστούνη δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές φωτογραφίες. Χρειάζεται αστυνομική παρουσία, προσωπικό, επιχειρησιακή ετοιμότητα, προστασία των αστυνομικών και εφαρμογή του νόμου χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Η ανοχή στην παραβατικότητα δεν είναι κοινωνική πολιτική.

Η αδυναμία επιβολής του νόμου δεν είναι δημοκρατική ευαισθησία.

Και η εγκατάλειψη των αστυνομικών στην τύχη τους δεν είναι πολιτική ασφάλειας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Διότι όταν μια ομάδα μπορεί να εισβάλλει σε Αστυνομικό Τμήμα, να προκαλεί αναστάτωση και να διαφεύγει ο προσαχθείς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο, τί έγινε στη Γαστούνη.

Το πρόβλημα είναι, τί έχει επιτρέψει η κυβέρνηση να περιέλθει η Ελληνική Αστυνομία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μετά το εξοργιστικό συμβάν οφείλει να εξηγήσει ποια μέτρα υλοποιήθηκαν στην πράξη και με ποιο προσωπικά ενισχύθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής, αλλά και τι ακριβώς υλοποιήθηκε από όσα εξήγγειλε στην Γαστούνη πριν δυο περίπου μήνες, όταν υποσχέθηκε για άλλη μια φορά την εγκαθίδρυση αισθήματος ασφάλειας και την «μηδενική ανοχή»;

Οι πολίτες και οι αστυνομικοί της Ηλείας δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις.

Χρειάζονται πρόληψη και ασφάλεια στην πράξη.