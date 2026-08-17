Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιονομική ευελιξία για τα μέτρα ενεργειακής ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, τη Δευτέρα (17/8) ανακοίνωση που παρέχει στα κράτη μέλη περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής (NEC) για την άμυνα, ώστε να περιλαμβάνει και μέτρα ενεργειακής ασφάλειας. Η ανακοίνωση καθορίζει τη διαδικασία για την αίτηση δημοσιονομικής ευελιξίας, την αντιμετώπισή της στο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ και την παρακολούθηση της χρήσης της.

Όπως αναφέρεται, "η δυνατότητα επέκτασης της NEC για την ενσωμάτωση μέτρων ενεργειακής ασφάλειας ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026 στο Εαρινό Πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ακολουθεί τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η ευελιξία αποσκοπεί στην υποστήριξη μέτρων που ενισχύουν τη διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα που αποφασίζονται μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2026 θα πληρούν τις προϋποθέσεις για την ευελιξία. Τα επιλέξιμα μέτρα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο με άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο. Θα πρέπει επίσης να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το δημοσιονομικό κόστος. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο δυνητικά επιλέξιμων μέτρων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια την επιλεξιμότητα των μέτρων κατά περίπτωση."

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ευελιξία θα πρέπει επίσης να διαφυλάσσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Το υφιστάμενο συνολικό όριο του 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για την επιτρεπόμενη απόκλιση από τη συνιστώμενη πορεία καθαρών δαπανών βάσει του NEC θα παραμείνει σε ισχύ, με ειδικά ανώτατα όρια για μέτρα ενεργειακής ασφάλειας να ορίζονται στο 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και στο 0,6% του ΑΕΠ σωρευτικά εντός του συνολικού ορίου του 1,5% του ΑΕΠ. Η ευελιξία θα είναι διαθέσιμη για την περίοδο 2026 έως 2028.

Οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα ισχύοντα ανώτατα όρια θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις τυπικές αξιολογήσεις συμμόρφωσης βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η πρόσθετη ευελιξία συμβαδίζει με τη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών και δημοσιονομικής βιωσιμότητας."

Τα επόμενα βήματα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, η ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις επόμενες ημέρες.

Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για επέκταση της κάλυψης του NEC.

Στα αιτήματά τους, τα κράτη μέλη αναμένεται να παράσχουν έναν αρχικό κατάλογο των προγραμματισμένων μέτρων ενεργειακής ασφάλειας που θα ήθελαν να επωφεληθούν από την ευελιξία, με το εκτιμώμενο δημοσιονομικό τους κόστος.

Αφού αξιολογήσει ένα αίτημα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 26 του κανονισμού 2024/1263, η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στο Συμβούλιο την έγκρισή του.