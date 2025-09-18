Οι δημοσκοπήσεις και το ρίσκο του Αλέξη

Οι δημοσκοπήσεις στον απόηχο των διαφόρων εξαγγελιών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από το βήμα της ΔΕΘ δίνουν μία μάλλον σαφή εικόνα.

Οσο είναι σαφής η αίσθηση, ότι δηλαδή η κυβέρνηση σταθεροποιείται και η αντιπολίτευση «κολλάει», άλλο τόσο ισχύει κάτι που δεν πρέπει να λησμονείται. Οι εκλογές απέχουν πολύ (τουλάχιστον με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα) και κρίσιμες λεπτομέρειες μπορεί να κάνουν την εξίσου κρίσιμη διαφορά.

Αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, είναι ο… διεξοδικός τρόπος με τον οποίο η Pulse επιχείρησε να μετρήσει την ενδεχόμενη απήχηση ενός ενδεχόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ως προς το πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν το ενδεχόμενο του ενδεχόμενου, μόλις 8% απάντησαν θετικά και άλλο 12% είπε «με ενδιαφέρον». Οι υπόλοιποι είναι από αδιάφοροι έως αρνητικοί. Αυτά πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι πρόθεση ψήφου, αφού, είπαμε, βρισκόμαστε στη σφαίρα του ενδεχόμενου. Μπορεί όμως κανείς να περιοριστεί στην εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να κάνει την κίνηση, θα πρέπει να ρισκάρει και να ξεκινά με την προοπτική ότι θα δώσει μάχη με τον Ανδρουλάκη, αφού μαζέψει ό,τι μαζέψει από κόμματα και κομματίδια της Αριστεράς…