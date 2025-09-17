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Pulse: Διψήφιο προβάδισμα για ΝΔ – Πώς αξιολογούνται τα μέτρα της ΔΕΘ και το «κόμμα» Τσίπρα
Πολιτική
20:59 - 17 Σεπ 2025

Pulse: Διψήφιο προβάδισμα για ΝΔ – Πώς αξιολογούνται τα μέτρα της ΔΕΘ και το «κόμμα» Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Καθαρό προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Pulse που αποτυπώνει τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ευρήματα για ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος μικρότερων κομμάτων που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή.    

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και παρουσιάστηκε σήμερα (17/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η διαφορά υπέρ της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σε ποσοστό 15%, καθώς το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να συγκεντρώνει 29%, έναντι του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου, και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.129 πολιτών.

Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10%, ενώ τη συνέχεια, ακολουθούν η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με χαμηλότερα ποσοστά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από τα έξι προαναφερθέντα κόμματα, κοινοβουλευτικό όριο φαίνεται να ξεπερνούν τόσο το ΜέΡΑ25, όσο και η Φωνή Λογικής.

Pulse

Pulse

Πόσοι θα ψήφιζαν νέο κόμμα από Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι απαντήσεις σχετικά με το κόμμα που ενδέχεται να ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 2 στους 10 δηλώνουν ότι είτε θα ψήφιζαν, είτε βλέπουν θετικά και με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Τσίπρα. Επιπλέον, 12% κρατά ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, 58% των ερωτηθέντων δηλώνουν αρνητικοί απέναντι στην ιδέα να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Pulse

Pulse

Πώς αξιολογούνται τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι.

Το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι εξαγγελίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% εκτιμά πως τα μέτρα είναι σε λανθασμένη πορεία.

Pulse

Pulse

Pulse

Οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ

Αρνητική ήταν η γενική εικόνα και για τους πολιτικούς αρχηγούς που συμμετείχαν στη φετινή ΔΕΘ. Οι παρουσίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογήθηκαν από το κοινό με αρνητικό πρόσημο.

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Ποιος εκφράζει καλύτερα την κεντροαριστερά

Η έρευνα της Pulse εξέτασε και το ποιος πολιτικός θεωρείται ο πιο κατάλληλος να εκπροσωπήσει την κεντροαριστερά, στο πλαίσιο της συζήτησης για δημιουργία ενός ευρύτερου φορέα που θα εκτείνεται από το πολιτικό κέντρο έως την αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη σημερινή κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν η θέση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να προηγείται συνολικά στην εκτίμηση του εκλογικού σώματος. Αν και υστερεί στους κεντρώους ψηφοφόρους έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους προηγείται, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους.

Pulse

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 21:11
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