Ο Μικ Τζάγκερ στην Κνωσό

Πριν από λίγες ημέρες ο Μικ Τζάγκερ εντοπίστηκε από τοπικά media στα Χανιά, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Η απάντησή του ήταν ότι… δεν έχει άποψη, προς απογοήτευση των Ελλήνων, αλλά τέτοια πταίσματα μάλλον συγχωρούνται.

Ο ίδιος ο frontman των Rolling Stones πάντως, με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει «κάπου στη Μεσόγειο, αλλά πού;», δημοσιοποίησε κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη, όπου φαίνεται ότι εκτίμησε ιδιαίτερα τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ενώ φάνηκε ότι το ταξίδι του στη Μεσόγειο είχε ως σταθμό και τη Σικελία…

