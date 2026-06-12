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Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις
19:50 - 12 Ιουν 2026

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για οριστικοποίηση του τελικού κειμένου μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι «το τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτήσει ουσιαστική αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στενή συνεργασία με τις δύο πλευρές

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο διευκόλυνσης της διαδικασίας, σημειώνοντας πως το Πακιστάν συνεργάζεται στενά τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση του κειμένου.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η χώρα του επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της περιφερειακής ασφάλειας.

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ έκλεισε την τοποθέτησή του με ιδιαίτερα αισιόδοξο τόνο, δηλώνοντας ότι «η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο πιο προχωρημένο σημείο τους.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τις διεθνείς δυνάμεις να αναζητούν σταθερό πλαίσιο συνεννόησης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από τις εμπλεκόμενες πλευρές, με το Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει τον συντονιστικό του ρόλο.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας ή το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, ωστόσο η δήλωση Σαρίφ έχει ήδη προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

{https://x.com/CMShehbaz/status/2065467425408405712}

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