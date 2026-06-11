Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/6) σε νεότερη ανάρτησή του ότι ακύρωσε τα στρατιωτικά πλήγματα που είχε προαναγγείλει κατά του Ιράν, λίγες μόνο ώρες αφότου είχε απειλήσει με περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τις επιθέσεις «με βάση το γεγονός ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί».

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας, γράφοντας ότι «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο γενικής σύλληψης όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια», από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλους περιφερειακούς συμμάχους. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6eko418geh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την έγκρισή της, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο ως προς τη βασική τους σύλληψη όσο και ως προς τις λεπτομέρειές τους, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Η Wall Street ανάσαναν στο άκουσμα της είδησης και οι δείκτες της ανακάμπτουν έπειτα από ένα αρνητικό σερί.