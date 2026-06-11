ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία
Ειδήσεις
21:08 - 11 Ιουν 2026

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/6) σε νεότερη ανάρτησή του ότι ακύρωσε τα στρατιωτικά πλήγματα που είχε προαναγγείλει κατά του Ιράν, λίγες μόνο ώρες αφότου είχε απειλήσει με περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τις επιθέσεις «με βάση το γεγονός ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί».

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας, γράφοντας ότι «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο γενικής σύλληψης όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια», από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλους περιφερειακούς συμμάχους. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6eko418geh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την έγκρισή της, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο ως προς τη βασική τους σύλληψη όσο και ως προς τις λεπτομέρειές τους, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Η Wall Street ανάσαναν στο άκουσμα της είδησης και οι δείκτες της ανακάμπτουν έπειτα από ένα αρνητικό σερί.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/06/2026 - 21:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά
Πολιτική

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027
Πολιτική

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή
Ειδήσεις

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»
Ειδήσεις

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:00

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ