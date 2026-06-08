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Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:25 - 08 Ιουν 2026

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank εκτιμά ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της στην Κρήτη κατά την περίοδο 2023–2028 θα υπερβούν τα €1,3 δισ., επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν επενδύσεις σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία, η ενέργεια και οι υποδομές, οι κατασκευές και τα ακίνητα, το εμπόριο, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Eurobank πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στο νησί (8-10 Ιουνίου 2026), ενισχύοντας τον διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, συνοδευόμενοι από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Ιάκωβο Γιαννακλή και Σταύρο Ιωάννου, καθώς και από κλιμάκιο ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με επιχειρηματίες και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις και με τους εργαζόμενους της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η Κρήτη αποτελεί υπόδειγμα μιας ολοκληρωμένης τοπικής οικονομίας, με έντονη και αλληλοτροφοδοτούμενη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς – από την αγροτική παραγωγή μέχρι τις υπηρεσίες. Το ισχυρό brand «Κρήτη» προβάλλει τα τοπικά προϊόντα και υποστηρίζει την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, ενώ ενισχύει τη φήμη και την εικόνα της Ελλάδας συνολικά. Ο τουριστικός κλάδος έχει κεντρική συμβολή σε αυτό τον ενάρετο κύκλο, ενώ τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίζουν την Κρήτη ως προορισμό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο ζωής των κατοίκων. Η Eurobank έχει ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση τόσο των δημόσιων επενδύσεων όσο και των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του και συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου. Η εμβάθυνση της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών μας στην Κρήτη αποτελούν θεμέλιο και προτεραιότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού.».

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 ειδική εκδήλωση στο Ηράκλειο, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας της Κρήτης. Με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: «Επενδύσεις και Ανάπτυξη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον: Ο ρόλος του τουρισμού και η συμβολή της Κρήτης στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας». Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ, κα Αγάπη Σμπώκου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής.

Η Eurobank στηρίζει έργα με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην Κρήτη

Με χρηματοδοτήσεις €650 εκατ. την τελευταία τριετία, η Eurobank διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών και ανάπτυξης που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό του νησιού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων και η επένδυση στις Γούρνες.

Η αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης ενισχύεται περαιτέρω από τον σχεδιασμό νέων επενδύσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα υπερβούν σημαντικά το μισό δισ. ευρώ έως και το 2028.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος Business Banking Τουρισμός, που υλοποιείται για 16η διαδοχική χρονιά, έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 65.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος.

Ενίσχυση δικτύου – Νέο Future Branch στην Κρήτη

Η Eurobank διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα εξυπηρέτησης στο νησί, με περισσότερα από 40 σημεία. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, η Τράπεζα εγκαινιάζει στη Χερσόνησο νέο κατάστημα Νέας Γενιάς (Future Branch), το τρίτο που λειτουργεί στην Κρήτη και το 18ο πανελλαδικά.

Με στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν τόσο την ψηφιακή όσο και τη φυσική της παρουσία, η Τράπεζα υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου της, παρέχοντας σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Το νέο κατάστημα αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ ενσωματώνει υποδομές και λειτουργίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Με σταθερή στρατηγική κατεύθυνση και μακροπρόθεσμη δέσμευση, η Eurobank στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα στο νησί, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού, εξωστρεφούς και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την Κρήτη και τη χώρα.

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