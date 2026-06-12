Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της γειτονιάς, των συνοικιών, των πόλεων μας. Ενόψει της τουριστικής περιόδου ενισχύσαμε όλες τις Υπηρεσίες της Ηπείρου, κυρίως αυτές που βρίσκονται στις ακτές και είναι αμιγώς τουριστικές, έτσι ώστε τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι κάτοικοι της Ηπείρου, των Ιωαννίνων των αστικών και περιφερειακών πόλεων να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς, να νοιώθουν ότι έχουν κοντά τους την Αστυνομία για κάθε δύσκολη περίσταση», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τα Ιωάννινα όπου βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Ο κ. Υπουργός στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Ήπειρο συμμετείχε σε σύσκεψη, συνοδευόμενος από τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Γεώργιο Παπαδόπουλο και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Κακούση. Στη σύσκεψη παρέστησαν οι Διευθυντές Αστυνομίας και οι Διοικητές των Υπηρεσιών του Νομού, ενώ ο Υποστράτηγος κ. Κακούσης παρουσίασε τον απολογισμό του έργου των Υπηρεσιών για το πρώτο 5μηνο του έτους. Μάλιστα, ο κ. Υπουργός συνεχάρη τους Αξιωματικούς και τα Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ για το «πολύ σπουδαίο έργο» των Υπηρεσιών και για την αφοσίωση όλων στην αποστολή τους.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε ειδικότερα θέματα που απασχολούν τους αστυνομικούς της Ηπείρου, όπως είναι το επίδομα παραμεθορίου. Μάλιστα, το χαρακτήρισε ως δικαιωμένο αίτημα των αστυνομικών που υπηρετούν τόσο στις παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου όσο και της Δυτικής Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα που πλέον οδηγείται στην οριστική της επίλυση και πρόσθεσε πως έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς και τις διοικήσεις τους να μην κάνουν υπερβολές, ώστε πραγματικά να πάει σε αυτούς που το δικαιούνται. Ανέφερε, επίσης πως η καταβολή του επιδόματος θα γίνει με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 και απομένουν πλέον οι τελευταίες διαδικαστικές ενέργειες.

Σχετικά με το ζήτημα των αποσπάσεων αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων προς άλλες περιοχές της χώρας, ανέφερε ότι όντως υπάρχει μείωση του αριθμού των αστυνομικών στην περιοχή, ωστόσο έχουν μεταβληθεί και «οι ανάγκες σε σχέση με την πραγματικότητα που υπήρχε πριν από είκοσι χρόνια, όταν στην περιοχή υπήρχε ένα τεράστιο ρεύμα παράνομης μετανάστευσης. Αυτό πλέον δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως οι αποσπάσεις πρέπει να γίνονται «κατ’ οικονομία» ενώ πρόσθεσε πως για πολλούς αστυνομικούς οι αποσπάσεις συνδέονται και με την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, κυρίως στα αστικά κέντρα των πόλεων, καθώς, όπως είπε, σημειώνονται πολλά ατυχήματα και, μάλιστα, θανατηφόρα, με παράσυρση, που σημαίνει ότι αποσπάται η προσοχή, των οδηγών, είτε από διαφημιστικές πινακίδες, είτε λόγω της χρήσης του κινητού με αποτέλεσμα να χάνονται με τέτοιο τόσο άδικο τρόπο ανθρώπινες ζωές μέσα στην πόλη, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Τόνισε, ωστόσο, πως την περσινή χρονιά σημειώθηκε μεγάλη μείωση στα τροχαία ατυχήματα και στον αριθμό των θυμάτων και πως πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια και καθημερινή δουλειά των αστυνομικών, της Τροχαίας, ούτως ώστε με τους ελέγχους και τα αλκοτέστ κυρίως τις νυχτερινές ώρες, τη βεβαίωση των παραβάσεων εκείνων, οι οποίες οδηγούν σε θανάτους και την ταυτόχρονη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να περιοριστούν ακόμη περισσότερο.

Τέλος αναφέρθηκε στα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας και της ανήλικης παραβατικότητας σημειώνοντας πως η αντιμετώπισή τους αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. «Τη βία όλοι μαζί πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είτε είναι η βία μέσα στο σπίτι, είτε είναι η βία στις πλατείες με τους ανήλικους», σημείωσε.

Με αφορμή την εκδήλωση που θα παραστεί το βράδυ στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης στη μνήμη του δολοφονηθέντος από τη 17 Νοέμβρη αστυνομικού Χρήστου Μάτη ο κ. Υπουργός έκανε αναφορά σε θέματα τρομοκρατίας.

«Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη περιοχή όπου κυριαρχεί η αστάθεια. Εμείς οφείλουμε να τη θωρακίζουμε κάθε μέρα, γιατί η απειλή είναι κοντά μας, και χρειάζεται διαρκώς επαγρύπνηση. Πρέπει κάθε μέρα να είμαστε άγρυπνοι, ασκώντας το καθήκον μας και την αποστολή μας, που είναι η ασφάλεια της Ελλάδας και η ασφάλεια των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.