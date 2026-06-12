Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Νέα τοποθέτηση αναφορικά με τις σχέσεις της Ρωσίας με τις δυτικές χώρες έκανε την Παρασκευή (12/6) ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση στη ρωσική οικονομία.

Ειδικότερα, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η Μόσχα βρίσκεται ουσιαστικά μόνη απέναντι στο σύνολο της Δύσης, κάνοντας λόγο για μια ευρύτερη αντιπαράθεση που ξεπερνά τα όρια της σύγκρουσης με την Ουκρανία.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ρωσική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ταχείας ανάκαμψης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή συνδέεται με τις πρόσφατες ενέργειες και επιχειρήσεις που πραγματοποίησε το Κίεβο εντός ρωσικού εδάφους.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Μόσχα θεωρεί τις ουκρανικές επιχειρήσεις στη ρωσική επικράτεια παράγοντα που επιβάλλει την κλιμάκωση των στρατιωτικών της ενεργειών, διαμηνύοντας ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι πιο έντονη το επόμενο διάστημα.