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Στα $150 οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ
Επιχειρήσεις
19:00 - 12 Ιουν 2026

Στα $150 οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της SpaceX ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευσή τους στα 150 δολάρια, καθώς η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) όλων των εποχών μονοπώλησε το ενδιαφέρον της Wall Street και των επενδυτών σε όλο τον κόσμο την Παρασκευή (12/6). Η τιμή αυτή ήταν 11% υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων.

Ο Ίλον Μασκ και η πρόεδρος και COO της εταιρείας, Γκουίν Σότγουελ, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης την Παρασκευή, με τον Μασκ να βρίσκεται στο Τέξας και τη Σότγουελ στο χρηματιστήριο Nasdaq στη Νέα Υόρκη.

Ο Μασκ είναι πλέον επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο με το σύμβολο SPCX. Η συμμετοχή του στη SpaceX αποτιμήθηκε σε περίπου 690 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή της IPO, ενώ η συμμετοχή του στην Tesla αντιπροσωπεύει περίπου 279 δισεκατομμύρια δολάρια της συνολικής του περιουσίας.

Στην πρώτη συναλλαγή της Space X άλλαξαν χέρια 58 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του αριθμού των μετοχών που διατέθηκαν στην IPO. Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι αυτό είναι το επιθυμητό ποσοστό για ένα σταθερό άνοιγμα της μετοχής.

Οι μετοχές της Tesla υποχωρούν μετά το ντεμπούτο της SpaceX

Οι μετοχές της Tesla καταγράφουν πτώση μετά την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο, επεκτείνοντας τη μεταβλητότητα που παρατηρείται στη σημερινή συνεδρίαση. Οι πολυάριθμοι ιδιώτες επενδυτές που υποστηρίζουν εδώ και χρόνια τη Tesla έχουν αποτελέσει σημαντικό στήριγμα για τη μετοχή της, και ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η μετακίνηση επενδυτών προς τη SpaceX θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στην Tesla.

Οι μετοχές της Tesla καταγράφουν πτώση περίπου 13% από την αρχή του έτους.

Μασκ: Ταξίδι στη Σελήνη, στον Άρη και ακόμα πιο μακριά

"Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε, θα το καταφέρουμε για εσάς" δήλωσε ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

Όπως είπε, στόχος της δημόσιας εγγραφής είναι η άντληση κεφαλαίων για μια «σημαντική φάση ανάπτυξης», που περιλαμβάνει σχέδια για την τοποθέτηση πάνω από 100.000 δορυφόρων σε τροχιά για τηλεπικοινωνίες και τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο από τις συμμετοχές του σε SpaceX και Tesla. Ωστόσο, το μοναδικό κερδοφόρο τμήμα της σήμερα είναι η μονάδα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

Η SpaceX προχώρησε επίσης στην εξαγορά της startup του Μασκ, xAI, τον Φεβρουάριο του 2026, ενσωματώνοντας κέντρα δεδομένων, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Grok, καθώς και το chatbot και το κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό της δελτίο, η εταιρεία έχει συσσωρεύσει συνολικό έλλειμμα 41,3 δισ. δολαρίων από την ίδρυσή της το 2002.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/2026 - 20:12
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