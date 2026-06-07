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Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις
21:45 - 07 Ιουν 2026

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, συνδέοντας την υπόθεση με ευρύτερη δραστηριότητα της Χαμάς στην Ευρώπη.

Στην ανάρτηση σημειώνεται ότι «από την Ελλάδα έως την Κύπρο αποκαλύπτονται δίκτυα που συνδέονται με τη Χαμάς», αναφορά που εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσφατων συλλήψεων υπόπτων για τρομοκρατία.

{https://x.com/IsraelMFA/status/2063644619825385874}

Η υπόθεση στην Κρήτη αφορά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για πιθανή εμπλοκή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Χαμάς και για ενδεχόμενο σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές ασφαλείας, ο άνδρας φέρεται να συνδέεται με δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν στην Κύπρο πριν από περίπου πέντε ημέρες, τα οποία επίσης ερευνώνται για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Όπως αναφέρεται από αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος έχει καταγωγή από τη Γάζα, όπου διαμένει η οικογένειά του, ενώ είναι πατέρας δύο παιδιών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται στοιχεία που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνουν ότι είχε στρατολογηθεί από μέλος της Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί, μαζί με έναν εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο, σε στρατόπεδο στη Μαλαισία, με αντικείμενο την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών από κοινά χημικά υλικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εκπαιδευτής τους φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην καθοδήγησή τους.

Ο 37χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού του 2023, με σκοπό την εργασία, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, γεγονός που του επέτρεπε τη νόμιμη διαμονή και μετακίνηση στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα διέμενε σε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ στη συνέχεια μετέβη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές ασφαλείας, ο 37χρονος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς φέρεται να είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εντοπιστεί δραστηριότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο σχετική με χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Μετά τις συλλήψεις στην Κύπρο, όπου, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των δύο υπόπτων, η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου στην Ελλάδα. Εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις για πιθανό σχεδιασμό σοβαρής επίθεσης με στόχο ισραηλινό συμφέρον σε ευρωπαϊκό έδαφος, με πιθανό σενάριο την επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι έρευνες των ελληνικών και κυπριακών αρχών συνεχίζονται, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο, λόγω των διασυνδέσεων που

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