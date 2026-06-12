ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις τελευταίες εξελίξεις να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και σημαντικά ερωτήματα ως προς το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές με την Τεχεράνη οδήγησαν σε μια «σπουδαία διευθέτηση» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταδίδεται από την ιρανική πλευρά εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική, καθώς τόσο κρατικά μέσα ενημέρωσης όσο και κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Διάψευση για επικείμενη υπογραφή στη Γενεύη την Κυριακή

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, διέψευσε πληροφορίες περί προγραμματισμένης υπογραφής συμφωνίας στη Γενεύη την προσεχή Κυριακή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν έχει καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της διαφωνίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές γύρω από το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA υποστήριξε ότι οι όροι του υπό διαμόρφωση σχεδίου συμφωνίας δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δέσμευση της Τεχεράνης να παραχωρήσει τον έλεγχο ή τη διαχείριση των Στενών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να αποκαταστήσει το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της θαλάσσιας οδού που ίσχυε πριν από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική δράση στην περιοχή.

Το IRNA διευκρίνισε ακόμη ότι οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις γενικές γραμμές του υφιστάμενου σχεδίου κειμένου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Αντίθετες εκτιμήσεις για την κατάσταση στη ναυσιπλοΐα

Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι μια αμερικανική «μυστική αποστολή» συνέβαλε στη διακίνηση περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών κατά τον τελευταίο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη επιμένει ότι τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά υπό τον έλεγχό της. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από την περιοχή οφείλουν να λαμβάνουν σχετική άδεια από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και να καταβάλλουν τέλη διέλευσης, μια πρακτική που εφαρμόζεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο τραπέζι και το πυρηνικό πρόγραμμα

Παράλληλα με τα ζητήματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας, σημαντικό κεφάλαιο των συνομιλιών αποτελεί και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το κρατικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι το μέλλον του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος 60 ημερών, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ενεργοποίηση ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα επιχειρηθεί να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για το μέλλον των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης.

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Ο Τραμπ κατηγορεί τους Ιρανούς ότι είναι ανέντιμοι

Πριν από λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτηση του στο Truth Social αμφισβήτησε δημόσια τις πληροφορίες που φέρονται να διέρρευσαν από ιρανικής πλευράς σχετικά με το περιεχόμενο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας τους ανέντιμους.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι όροι που παρουσιάζονται από το Ιράν απέχουν πλήρως από όσα έχουν συμφωνηθεί εγγράφως στο πλαίσιο των συνομιλιών.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Ο Τραμπ επέκρινε παράλληλα και την επίσημη τοποθέτηση της Τεχεράνης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη και αξιολύπητη». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των συνομιλιών.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για έλλειψη αξιοπιστίας από την πλευρά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. «Όσα είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως ανέφερε, δεν διαπιστώνεται καλή πίστη στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε περιστατικό ασφαλείας που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε ινδικά πλοία τα οποία εξέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», συνδέοντάς το με την ευρύτερη ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, καλώντας την να αλλάξει στάση άμεσα. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116737418354503074}

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Σημαντική εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για οριστικοποίηση του τελικού κειμένου μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι «το τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτήσει ουσιαστική αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

Λίγο αργότερα και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην οριστική του ολοκλήρωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες και τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με το περιεχόμενό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7asjfjm1tt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}